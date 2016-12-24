На ул. Бибиной построят детский сад, супермаркет и большой парк

Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается новая четырехполосная трасса, которая соединит улицу Косарева с проспектом 70 лет Октября. Дорогу сделают не только для машин и общественного транспорта, проектом предусмотрены пешеходные дорожки с обеих сторон. В окончательном варианте будут и остановочные павильоны, и парковочные места, и хорошее освещение… Жителям нового микрорайона осталось не так уж долго мириться с неудобствами. Но строительством новой магистрали благоустройство территории не ограничится. Что будет еще в микрорайоне по ул. Т. Бибиной - в нашем сегодняшнем материале.

Детский сад уже спроектирован, торговые центры строятся

Улица Тани Бибиной когда-то была окраиной старого Химмаша - после кирпичных пятиэтажек здесь стояли только гаражи. На гору же люди ходили позагорать, порыбачить да приготовить шашлык. Сейчас это место просто не узнать. Буквально за пару лет здесь построили столько жилых домов, что просто диву даешься. И заселили новостройки в основном молодые семьи с детьми. Бульвар Эрьзи наполнился гуляющими людьми, такое чувство, что весь Химмаш приходит сюда на прогулку!

Благоустройство нового микрорайона идет постепенно. Некоторое время назад здесь построена новая церковь, и жители ходят сюда в любую погоду и по любой дороге. Да и предприниматели своей выгоды упускать не намерены - в новом микрорайоне открыты магазины шаговой доступности известных российских сетей («Магнит» и «Пятерочка»). После строительства дороги одна из главных задач - обеспечение маленьких жителей местами в детских садах. Справедливости ради скажем, что на ул. Т. Бибиной среди кирпичных пятиэтажек уже есть один детский сад, расположенный через дом от школы № 11. Но он, конечно, не сможет вместить всех детей, которые поселились в современных домах. И без нового дошкольного учреждения не обойтись. Спешим порадовать всех жителей этого микрорайона - детский сад в скором времени здесь обязательно построят, проектирование уже завершено, осталось выставить лот на аукцион и определиться с подрядчиком. Кстати, уже известно и место, где разместится новое дошкольное учреждение.

- Новый детский сад будет построен напротив «Пятерочки», где раньше были гаражи, - рассказывает заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента перспективного развития Антон Толкунов. - Садик проектируется на 310 мест, этого должно хватить на новый квартал. Если заполняемость дошкольного учреждения окажется выше, то будет начато проектирование еще одного детского сада (место под второй детский садик уже зарезервировано неподалеку от дома по ул. Т. Бибиной, 9/1). Не исключено, что осенью или в начале зимы строительство может уже начаться. Обычно детские сады возводят в течение 1-1,5 лет.

А вот строительство школы по ул. Т. Бибиной проектировщиками не предусмотрено. Причина проста: рядом находятся две школы - № 11 и № 28. Сейчас эти два учебных заведения заполнены не на 100%, поэтому дети нового микрорайона могут быть спокойно зачислены в одну из этих школ.

Еще одно удобство для горожан - наличие рядом торгового комплекса. И здесь мы также порадуем жителей новостроек позитивной новостью - в новом микрорайоне крупных торговых комплексов будет сразу два! Расположатся они на пересечении улицы Т. Бибиной и проспекта 70 лет Октября, недалеко от «Огней Саранска». Один магазин откроется на месте автомобильной заправочной станции, второй - чуть дальше. Причем первый торговый комплекс будет иметь площадь более 5000 кв. м, второй - немногим меньше. Почему именно там выбрано место для больших магазинов? Дело в том, что по санитарным нормам крупные торговые центры должны быть отделены от жилых домов определенным расстоянием, чтобы не создавать дискомфорт жителям. Отметим, что строительство одного торгового центра уже началось.

Это все планы ближайшего будущего, но если заглянуть буквально на несколько лет вперед, то мы увидим «окольцованный» микрорайон. Здесь планируется построить еще одну дорогу, которая пройдет вдоль поля. Она окружит новый микрорайон и будет выходить на ул. Косарева - между инфекционной больницей и автозаправочной станцией. Правда, когда именно начнется строительство этой дороги, пока не определено.

На Химмаше появится большой парк

Что касается обустройства зон отдыха, оно также будет произведено. Сейчас идет проектирование парка, уже определены его границы. Это будет полноценный современный парк для всех жителей Химмаша, ведь по размерам занимаемой площади он станет, пожалуй, самым крупным в столице Мордовии - более 9 га! Парк будет состоять из двух частей, включая в свой благоустроенный ландшафт пруд «Бинокль».

Этот парк будет особенным хотя бы потому, что здесь планируется сделать площадку для игры в городки. Террасы с цветниками, детская и спортивная площадки, места для пикников, пляжная зона - все это запланировано в парке. При этом парковые площадки можно использовать в любое время года. Вся территория будет пересечена дорожно-тропиночной сетью, некоторые дорожки будут закольцованы, по ним можно прогуливаться в любое время года. По территории проектируется устройство велодорожки протяженностью 1,2 км, которую можно будет использовать в бесснежный период для катания на велосипедах.

В новом парке появится новая озелененная и благоустроенная территория для отдыха населения, в том числе для маломобильных групп. В лесопарке можно будет не только отдохнуть и погулять на природе, но и проводить спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. В весенне-летний период можно полежать на пуфах на газоне в солярной зоне и отдохнуть на пляже возле пруда, а зимой - проложить лыжню и кататься на лыжах.

Со смотровых площадок лесопарка будет открываться неповторимый вид на город и его окрестности. К обустройству долгожданного всеми жителями Химмаша парка планируется приступить в следующем году.

Людмила АНЮТИНА



