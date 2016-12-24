Когда на «ты» с мэром

«Мы сами к вам придем!» - пообещал на «мэрской субботе» в июне Глава города Петр Тултаев жителям улицы Заводской. Обещание свое сдержал - с контрольным визитом руководитель региональной столицы пожаловал спустя два месяца. Эта встреча за текущий год с активистами улицы стала третьей, а с некоторыми - даже четвертой или пятой. С Главой Саранска жители Ремзавода почти на «ты». Если не он к ним, то они к нему - на прием по личным вопросам. Как оказалось, нежданному гостю жители поселка были рады. А как не радоваться, если каждое его посещение ознаменовывается рядом решенных, острых для жителей вопросов.

«Спасибо Вам за то, что услышали нас! Много инстанций мы прошли, чтобы нашелся хозяин воздушной теплотрассы, проходящей по стене нашего дома. Долгие годы она была бесхозной, обветшала, люди боялись, что в один прекрасный момент на дом хлынет кипяток. Но теперь мы спокойны, зима для нас не страшна. Вот посмотрите, как все хорошо сделали!» - доброжелательно пригласил житель дома № 6 по улице Заводской.

Не успел Глава города убедиться в том, что «бородатый» вопрос наконец-то решен, как слова признательности и благодарности услышал снова, но уже от жителей другого дома. «Петр Николаевич, помните, тут металлические гаражи стояли? Их убрали оперативно. Огромное спасибо муниципальному предприятию за слаженную работу. Прекрасная площадка получилась! Не правда ли? Она как будто тут всегда была! - указал на площадку с новенькими спортивными тренажерами активист. - Вы не представляете, какой популярностью она пользуется у местных жителей. Мы готовы уже график составить, лишь бы все могли заниматься на тренажерах - и старые и молодые».

«Приятно слышать, что всем вам угодили. Раньше жаловались, а теперь и пожаловаться-то не на что. Не может быть такого! - с подозрением спросил Петр Тултаев. - Пряник вы применили, теперь кнут вытаскивайте!».

Услышав это, жители улицы Заводской, перебивая друг друга, начали рассказывать о своих новоявленных проблемах. Проживающие в домах №№ 3, 5 по улице Заводской к числу таких отнесли ветхие окна в подъездах. Петр Тултаев, выслушав жителей и представителей управляющей компании, дал указание проработать этот вопрос. «Вопроса энергосбережения никто не отменял, поэтому, думаю, ваш вопрос решится положительно. Дайте нам немного времени, с кондачка такие вопросы не решаются», - обратился к инициативным гражданам мэр города.

Когда один из активистов затронул вопрос о целесообразности переноса остановки общественного транспорта ближе к жилым домам, его поддержали все жители. «Автобус останавливается на остановке, которая находится очень далеко от жилого массива. Перенесите нам ее поближе!» - тон разговора постепенно приобретал требовательный характер. Глава города, видя, как волнует этот вопрос жителей Ремзавода, готов был лично участвовать в переносе павильона прямо здесь и сейчас. Но есть вопросы в городском хозяйстве, которые требуют согласования с другими ведомствами. К таким относятся установка и перенос остановок общественного транспорта. Это компетенция не только Администрации города, но и ГИБДД. «Единолично такое решение мы принять не можем, поэтому, как только свое слово скажет Госавтоинспекция, будет поставлена точка в этом вопросе», - пояснил Петр Тултаев.

В стороне от конструктивного разговора с Главой Саранска не осталось даже молодое поколение. Юный житель Ремзавода обратился к мэру с просьбой разбить в их районе сквер с велосипедными дорожками. «Мы любим спорт и с удовольствием занимаемся на тренажерах. Но на велосипедах нам кататься негде…» - смущенно и даже обиженно произнес мальчуган. Петр Тултаев рассказал, что Администрация города рассматривает такую возможность. «Сначала мы отремонтируем вам дорогу по улице Заводской от улицы Рабочей по направлению к насосной станции. Ее протяженность более 500 метров. Не только заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, но и установят бордюры, будет проложен новый тротуар. Все это произойдет уже в этом году. А со сквером нужно повременить, но он обязательно у вас будет», - обозначил планы Глава Саранска. - «Сейчас нам надо заняться сносом сараев. Это мы еще не сделали». Тут повисла многозначительная пауза. Нарушить ее осмелился один из председателей домовых комитетов: «Петр Николаевич, мы, конечно, просили навести тут порядок. Это необходимо. Но от имени всех жильцов просим отложить снос до весны. Мы торжественно клянемся съесть все свои соленья, варенья и освободить сараи! А пока спилите нам два аварийных дерева. Они отслужили свое, а погодные условия последних месяцев все больше дают повод для тревог». Глава города согласился на такое развитие событий и дал поручение в кратчайшие сроки спилить фаутные тополя.

«Очень часто у нас из кранов идет ржавая вода, а ведь и за такую воду приходится платить. Фильтры везде не поставишь», - посетовала одна из жительниц. Петра Тултаева, в первую очередь как жителя Саранска, конечно же, волнует качество водопроводной воды. «Это общегородская проблема. Мы над ней работаем. Есть такие участки коммуникаций, которые не менялись десятилетиями. Обещаем, что в скором времени ситуация с качеством воды в Саранске выправится», - сказал Петр Тултаев.

Разговор жителей Ремзавода и представителей власти зашел за рамки официального общения. Жители то задавали вопросы, то переходили на шутки, то интересовались мнением Главы города по тем или иным вопросам, обращаясь к нему на «ты». Казалось, обе стороны довольны общением, и оно могло продолжаться до самых сумерек. Но в летние жаркие дни у Главы Саранска каждая минута на счету. «Я на Ремзаводе очень часто бываю и в будни, и в выходные. Если у вас будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, подходите. Сообща будем искать решения», - сказал в завершение встречи Петр Тултаев и продолжил обход городских территорий.