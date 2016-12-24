Сейфы в банке «Восточный» вскрыли электронным ключом

8 миллионов 600 тысяч рублей за 15 минут

26 августа управляющая банком «Восточный» обратилась с заявлением о том, что неизвестные проникли в офис банка на проспекте Ленина, 13 в период с 20 часов 25 августа до 9.30 следующего дня, - говорит Игорь Филичкин. - Неизвестными были похищены 2 миллиона 195 тысяч рублей, 97 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Всего в рублевом эквиваленте это примерно 8 млн 600 тысяч рублей. На место преступления выехали как следственно-оперативная группа территориального органа, так и руководство МВД. 26 августа управляющая банком «Восточный» обратилась с заявлением о том, что неизвестные проникли в офис банка на проспекте Ленина, 13 в период с 20 часов 25 августа до 9.30 следующего дня, - говорит Игорь Филичкин. - Неизвестными были похищены 2 миллиона 195 тысяч рублей, 97 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Всего в рублевом эквиваленте это примерно 8 млн 600 тысяч рублей. На место преступления выехали как следственно-оперативная группа территориального органа, так и руководство МВД.

Откровенно говоря, только ленивый не мог туда залезть - окна в банке даже не были оборудованы решетками. Сотрудники банка, конечно, объясняют это требованиями пожарной безопасности. Тяжело раскрывать подобные преступления, когда собственники не особо рьяно готовы себя обезопасить от преступных посягательств.

Банк находился под охраной одного из ЧОПов города. Когда банк закрывался, офис ставился на сигнализацию. Однако преступники воспользовались определенными техническими способами и изначально заглушили сигнализацию, а затем и вовсе обесточили ее. Сигнал об этом на пульт ЧОПа так и не поступил. Сейчас мы выясняем, что это за аппаратура, которая позволяет глушить сигнализацию.

После того как сигнализация была отключена, похитители со стороны двора отжали обычное пластиковое окно в подсобном помещении и проникли внутрь. Во дворе не было ни освещения, ни камер. Затем они направились в операционный зал банка, там вскрыли дверь кассы и пошли к сейфам. Вскрыли их и спокойно ушли. Сейчас мы отрабатываем версии о том, что к преступлению могут быть причастны банковские сотрудники, гастролеры из других регионов либо местные жители. Отрабатываются и ранее судимые за подобные преступления клиенты банка. Версий масса, мы все их отрабатываем.

- Насколько все-таки велика вероятность, что в преступлении могут быть замешаны сотрудники банка?

- В криминальной практике нередко бывает, что в подобных преступлениях принимают участие сотрудники банка. Вообще такая вероятность велика, но пока мы не станем делать никаких голословных выводов.

- В Мордовии есть специалисты такой криминальной специализации, способные взять банк?

- Конечно, есть.

- А почему на выходные в кассе осталась такая крупная сумма денег и она не была сдана инкассаторам?

- Этот вопрос нужно адресовать скорее руководителям банка.

- Известно, что какие-то камеры были отключены, а какие-то продолжали работать. Сколько визитеров они зафиксировали?

- У нас имеются записи с камер видеонаблюдения внутри офиса, которые зафиксировали двух человек в капюшонах и масках. Мы полагаем, что злоумышленников было от двух до четырех человек.

- Известно время, когда похитители провернули дело?

- Это произошло во временном промежутке с часу до трех ночи.

- Сколько по времени преступники находились в банке?

- Где-то 15 минут.

- Сколько всего сейфов было вскрыто и каким образом?

- Вскрыто два сейфа. Они открывались с помощью электронного ключа. Как именно они были вскрыты, мы сейчас изучаем. Скорее всего, это были какие-то технические средства, о которых мы пока не знаем.

- В России похожие хищения из банков с помощью электронного ключа уже совершались?

- Да, подобные преступления уже имели место.

- Изъяли ли с места преступления какие-то следы, отпечатки?

- С места преступления было много чего изъято, но в связи с тем, что сейчас проводятся следственные действия, озвучивать, что изъято, нежелательно. Прессу ведь читают не только добропорядочные граждане, но и преступники, совершившие кражу.

- Попали ли похитители на такие системы видеонаблюдения, как «Поток», «Безопасный город», установленные на улицах города?

- Мы изъяли все записи с «Потока» и «Безопасного города» и сейчас анализируем информацию. Там очень большой объем информации, нам предстоит длительная кропотливая работа. Поэтому говорить о том, уехали преступники на одной машине или на двух, пока не могу. Давайте оставим этот вопрос на потом.

Потрошители банкоматов

Оперативники уголовного розыска из Мордовии с коллегами из Тульской и Ярославской областей раскрыли серию краж из банкоматов в различных регионах страны. Только в Мордовии похитители унесли из двух банкоматов около 2 млн 800 тысяч рублей. По информации сотрудников республиканского МВД, к преступлениям причастны два жителя города Ефремов Тульской области - 30-летний Юрий Порошенков и 35-летний Владимир Солопов.

В ночь с 21 на 22 сентября прошлого года гастролеры из Тульской области обчистили банкоматы сразу в двух местах по улице Веселовского в Саранске и в Рузаевке на улице Ленина. Взломщики изначально приступили к «разделке» банкомата в Рузаевке, а затем приехали в Саранск и вскрыли аппарат с деньгами уже там. Свое дело они провернули четко и быстро, так что никто не заметил манипуляций с банкоматами - криминальные деятели прикрывались раскрытыми зонтами. Всего на операцию с одним устройством они тратили около 10 минут.

Похитители сверлили отверстия в банкоматах и получали доступ к определенным разъемам аппаратуры. К ним они подключили специальное оборудование с программным обеспечением, и после ввода данных банкоматы сами выдавали всю наличность из купюроприемников. Таким образом гастролеры выпотрошили саранский банкомат на 1 млн 120 тысяч рублей, а в Рузаевке поживились суммой покрупнее - 1 млн 640 тысяч рублей купюрами различного номинала. В качестве своеобразного послания полицейским преступники оставили на взломанном аппарате наклейку с изображением мультяшного пирата.

По обоим эпизодам полицейскими были возбуждены уголовные дела по статье «Кража в крупном размере». Мордовским сыщикам удалось установить, что потрошители банкоматов передвигались на корейской иномарке «Хендай Элантра». Как потом выяснится, машину они купили в сентябре прошлого года в Нижнем Новгороде по поддельному паспорту. После хищения преступники снова приехали в Нижний Новгород, где оставили машину в одном из дворов. За автомобилем они вернулись только спустя месяц, машина была вывезена в Тульскую область и перерегистрирована.

По информации начальника УУР МВД по РМ Игоря Филичкина, похожее преступление туляки совершили в Ярославской области. Там один из деятелей был задержан, другому удалось скрыться. Задержанным оказался Юрий Порошенков. Он уже оформил явку с повинной и дал признательные показания. По решению суда в отношении его была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. В ходе обыска квартиры, где задержали подозреваемого, было изъято спецоборудование, которое использовалось для взлома банкоматов. В самое ближайшее время товарищ будет доставлен в Мордовию для проведения следственных действий. Второй подельник - Владимир Солопов - объявлен в федеральный розыск за совершение краж из банкоматов и уклонение от административного надзора. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию.

Трижды готовили нападения на почтовые отделения

Сотрудниками МДВ по РМ окончено расследование уголовного дела о приготовлении к совершению разбойных нападений в Дубенках. Вооруженная группа налетчиков трижды пыталась совершить вооруженное нападение на почтовые отделения в тот момент, когда туда должны были доставить пенсию для жителей района. Однако каждый раз планы разбойников срывали водители машин, перевозивших миллионы рублей. Среди арестованных по этому делу жители Самарской области 41-летний Алексей Ильин, 47-летний Александр Летучев и 44-летний житель Дубенского района Виталий Суродеев. Сейчас все они знакомятся с обвинительным заключением. После чего дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Свои нападения криминальные деятели планировали провернуть в 2015-м и 2016 годах.

Сначала злоумышленники получили информацию, что в определенное почтовое отделение в назначенный день и час должны привезти пенсию для жителей Дубенского района - более 7 млн рублей. Разбойники выяснили, как охраняется объект и в какое время в организации появляется большая сумма наличных денег. Им удалось достать охотничий карабин «Сайга», только его подработали, спилив часть ствола. На дело решили ехать на старенькой «Оке», которая принадлежала одному из мужчин. Дабы не палиться, шайка похитила государственный номер с другой машины и прикрутила его к малолитражке.

В намеченный день трио подъехало на машине к организации. Вооруженные люди стали ожидать машину, привозящую деньги. Для конспирации налетчики использовали парики и камуфляж. Согласно плану, они должны были устроить аварию с автомобилем организации и перегородить дорогу. Затем, пригрозив карабином водителю, планировали забрать деньги. Однако провернуть операцию не удалось. Водитель «денежной» машины что-то заподозрил и, надавив на педаль газа, на большой скорости промчался мимо. Разбойникам-неудачникам пришлось спешно ретироваться. Для того чтобы замести следы, оружие и одежду налетчики спрятали в лесном массиве, там же сожгли мобильные телефоны, а «Оку» сдали в пункт приема металла.

Взять налетчиков удалось благодаря оперативной информации. Сотрудникам уголовного розыска стало известно о приготовлении к разбойному нападению, и как только в очередной раз они попытались остановить почтовую машину с 11 миллионами рублей, все трое были задержаны. Помимо приготовления к разбойным нападениям в Мордовии эта группа совершила похожее преступление в Ульяновской области, также они оказались причастны к серии квартирных краж в городе Тольятти Самарской области.

Налетчиков из Мордовии взяли в Беларуси

Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Мордовии с коллегами из Республики Беларусь раскрыли серию краж из офисов финансовых учреждений и разбойные нападения на охранников различных организаций. За эти преступления задержана группа из пяти уроженцев Мордовии. Лихие 90-е уже давно прошли, но эти товарищи так и остались жить криминальными реалиями тех неспокойных времен. Все задержанные - молодые мужчины в возрасте до 35 лет. В Мордовии они совершили четыре преступления в Саранске, Краснослободском и Дубенском районах, «бомбили» сельскохозяйственные и строительные предприятия. Ущерб оценивается в 5 миллионов рублей. Помимо Мордовии они засветились в других регионах страны и даже в Беларуси.

Вынесли из строящихся частных домов имущества на 10 млн рублей

- С 2013-го по 2016 год в Мордовии была совершена серия краж из новостроек в Саранске, Булгакове, Лямбирском, Старошайговском, Зубово-Полянском районах. Объектами хищений становились строящиеся частные дома, - рассказал журналистам начальник Управления уголовного розыска МВД по РМ Игорь Филичкин. - В жилища криминальные деятели проникали через пластиковые окна. Вскрыть их не составляет никакого труда. Из таких домов они выносили отопительные котлы, радиаторы, строительные электроинструменты. Сотрудниками уголовного розыска за эти преступления была задержана преступная группа. Изначально в нее входили два человека, потом уже четыре. Установлено, что они совершили 15 хищений. Группа была задержана с поличным. Ущерб по делу составил примерно 10 миллионов рублей. Позже все украденное они по заниженной цене сдавали в магазин своему знакомому.

Эффективную работу сотрудники уголовного розыска провели по фактам краж из церквей и храмов Мордовии. Нами была задержана группа Ларина и Володина. Это жители столицы Татарстана, которые специализировались на хищении ювелирных изделий из храмов и церковных лавок.

Об эффективности нашей работы говорят цифры. Так, за 7 месяцев этого года в республике совершено 1200 преступлений против собственности, их раскрываемость составила 65%. По многим показателям работа сотрудников уголовного розыска занимает первые места не только по ПФО, но и по России. Например, раскрываемость краж по ПФО составляет 46%, по России - 42%, а по Мордовии - 61%. По раскрытию же квартирных краж МВД по РМ находится на первом месте среди всех регионов.