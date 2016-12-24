Бывший начальник филиала УИИ в Мордовии пойдет под суд за помощь сутенеру

Репортер

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала по Рузаевскому муниципальному району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления ФСИН России по РМ». Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как поясняют в СКР, в январе 2016 года обвиняемый, работая в занимаемой должности, из личной заинтересованности посредством служебного компьютера изменил учетную карточку лица, помещенного под домашний арест, удалив установленные ограничения с целью сокрытия фактов систематических нарушений избранной судом меры пресечения.  В результате мужчина, обвиняемый органами предварительного следствия в организации занятия проституцией, с апреля по май 2016 года незаконно оставлял место исполнения меры пресечения и имел возможность бесконтрольного передвижения, в том числе за пределами республики.

Как стало известно «ВС», уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками регионального управления ФСБ.

В следственном комитете подчеркивают, что по данному факту собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Тухлую бригаду отправили на нары

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Объемы и зарплаты

На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Подполковник - педофил?

Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
Вокруг света за 80 дней!

Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна

Дресс-код для «бунтарей»

  В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
«Красочный» эксцесс

Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?

Конкурс красоты

№34  Виктория

 Посмотреть все фотографии