Бывший начальник филиала УИИ в Мордовии пойдет под суд за помощь сутенеру

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала по Рузаевскому муниципальному району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления ФСИН России по РМ». Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как поясняют в СКР, в январе 2016 года обвиняемый, работая в занимаемой должности, из личной заинтересованности посредством служебного компьютера изменил учетную карточку лица, помещенного под домашний арест, удалив установленные ограничения с целью сокрытия фактов систематических нарушений избранной судом меры пресечения. В результате мужчина, обвиняемый органами предварительного следствия в организации занятия проституцией, с апреля по май 2016 года незаконно оставлял место исполнения меры пресечения и имел возможность бесконтрольного передвижения, в том числе за пределами республики.

Как стало известно «ВС», уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками регионального управления ФСБ.

В следственном комитете подчеркивают, что по данному факту собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.