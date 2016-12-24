Бывший начальник филиала УИИ в Мордовии пойдет под суд за помощь сутенеру

Тухлую бригаду отправили на нары
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала по Рузаевскому муниципальному району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления ФСИН России по РМ». Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
Как поясняют в СКР, в январе 2016 года обвиняемый, работая в занимаемой должности, из личной заинтересованности посредством служебного компьютера изменил учетную карточку лица, помещенного под домашний арест, удалив установленные ограничения с целью сокрытия фактов систематических нарушений избранной судом меры пресечения. В результате мужчина, обвиняемый органами предварительного следствия в организации занятия проституцией, с апреля по май 2016 года незаконно оставлял место исполнения меры пресечения и имел возможность бесконтрольного передвижения, в том числе за пределами республики.
Как стало известно «ВС», уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками регионального управления ФСБ.
В следственном комитете подчеркивают, что по данному факту собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...