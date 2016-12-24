Услуга кадастрового учета и государственной регистрации прав доступна на сайте Росреестра

Больница нового формата
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
На сайте Росреестра возможно получение услуг по кадастровому учету, а также одновременной подачи заявления на регистрацию прав и кадастровый учет.
Со вступлением в силу Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» многие государственные услуги теперь могут предоставляться в электронном виде. К таким видам услуг относятся одни из самых востребованных: регистрация права собственности, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости и т.д.
Несмотря на это, у заявителей по-прежнему остается возможность личного обращения в многофункциональный центр.
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
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