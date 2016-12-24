В Саранске упавшее дерево повредило три автомобиля

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Неприятный инцидент произошел сегодня в Саранске. Упавшее дерево серьезно повредило сразу три автомобиля. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Как уточняется, инцидент произошел в районе рынка «Ринг» на Светотехстрое. При этом причина падения дерева пока не установлена. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что автомобили получили серьезные механические повреждения. Судя по всему, ремонт для их владельцев будет дорогим.
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