В Саранске упавшее дерево повредило три автомобиля

Неприятный инцидент произошел сегодня в Саранске. Упавшее дерево серьезно повредило сразу три автомобиля. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Как уточняется, инцидент произошел в районе рынка «Ринг» на Светотехстрое. При этом причина падения дерева пока не установлена. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что автомобили получили серьезные механические повреждения. Судя по всему, ремонт для их владельцев будет дорогим.