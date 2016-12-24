Кадастровая палата сообщает об изменении порядка приема и выдачи документов

С целью сокращения времени ожидания в очереди в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, располагающемся по адресу: г. Саранск, ул. Лямбирское шоссе, д. 10Б, прием и выдача документов с 14.08.2017г. осуществляется исключительно по предварительной записи, посредством электронного сервиса «Предварительная запись на прием» на сайте Росреестра (rosreestr.ru) или по телефону 79-02-22.

Также Вы можете обратиться за предоставлением государственных услуг Росреестра в МФЦ, которые осуществляют прием и выдачу документов в режиме «одного окна» во всех районах Республики Мордовия, независимо от местонахождения объекта недвижимости.



