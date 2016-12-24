Кадастровая палата сообщает об изменении порядка приема и выдачи документов

«Мы рассчитываем построить в райцентрах и крупных селах не менее 30 предприятий»
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
С целью сокращения времени ожидания в очереди в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, располагающемся по адресу: г. Саранск, ул. Лямбирское шоссе, д. 10Б, прием и выдача документов с 14.08.2017г. осуществляется исключительно по предварительной записи, посредством электронного сервиса «Предварительная запись на прием» на сайте Росреестра (rosreestr.ru) или по телефону 79-02-22.
Также Вы можете обратиться за предоставлением государственных услуг Росреестра в МФЦ, которые осуществляют прием и выдачу документов в режиме «одного окна» во всех районах Республики Мордовия, независимо от местонахождения объекта недвижимости.
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина