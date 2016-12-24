Квадрокоптеры летят над нашей зоной

Репортер

 

Сотрудники исправительной колонии № 12 УФСИН по РМ пресекли весьма изощренную попытку доставки мобильных телефонов за колючую проволоку.
Сотрудники колонии заметили над территорией колонии парящий квадрокоптер. К летающему аппарату был привязан какой-то груз. Как выяснили правоохранители, таким образом владелец квадрокоптера решил доставить на территорию колонии 11 запрещенных к использованию мобильных телефонов. Управлял летательным аппаратом житель Ромодановского района. Он был задержан. Составлен протокол об административном правонарушении.

 

 

                       

 

 

 

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