Квадрокоптеры летят над нашей зоной

Сотрудники исправительной колонии № 12 УФСИН по РМ пресекли весьма изощренную попытку доставки мобильных телефонов за колючую проволоку.

Сотрудники колонии заметили над территорией колонии парящий квадрокоптер. К летающему аппарату был привязан какой-то груз. Как выяснили правоохранители, таким образом владелец квадрокоптера решил доставить на территорию колонии 11 запрещенных к использованию мобильных телефонов. Управлял летательным аппаратом житель Ромодановского района. Он был задержан. Составлен протокол об административном правонарушении.