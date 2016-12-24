19-летняя девушка ответит за убийство циркового импресарио из Мордовии

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней девушки, зарезавшей организатора цирковых представлений из Мордовии. Барышне предстоит держать ответ по обвинению в убийстве.

По версии следствия, ночью 24 декабря прошлого года в одном из домов по улице Бурденко в Автозаводском районе Нижнего Новгорода было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевым ранением в грудь. Им оказался житель Мордовии, который работал организатором цирковых представлений в домах культуры и школах по различным городам России.

Труп обнаружила гражданская супруга циркового антрепренера. Следователи достаточно быстро восстановили картину произошедшего. Накануне сожители серьезно поругались. Женщина ушла из дома, а мужчина в интернете познакомился с 19-летней девушкой. Пригласил ее на свидание в кафе. Затем встреча продолжилась дома у работника цирка. По горячим следам следователям СК совместно с оперативными сотрудниками полиции удалось найти девушку, гостившую у мужчины.

Задержанная барышня заявила, что действительно находилась в квартире, однако оказалась там против своей воли - они с новым знакомым встретились в кафе, как вдруг она почувствовала себя плохо. Девушка подозревает, что ей подмешали что-то в напиток. Пришла в себя она в квартире, где мужчина стал ее домогаться. Чтобы защититься, девушка схватила нож и ударила им коварного кавалера. Свою вину в убийстве она отрицает, поскольку считает, что всё происходящее было в пределах допустимой самообороны. На время следствия суд избрал девушке меру пресечения в виде домашнего ареста.