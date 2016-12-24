Осудили за экстремизм в сети

Подполковник - педофил?
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19-летний и 17-летний жители Саранска признаны виновными в возбуждении ненависти и вражды по признакам расы, национальности, происхождения с использованием средств массовой информации. Как следует из материалов уголовного дела, 17-летний молодой человек в августе 2015 года на странице в социальной сети «ВКонтакте» под учетной записью «Алексей Швай» разместил аудиозаписи, направленные на пропаганду и побуждение к агрессивным насильственным действиям против выходцев из Северокавказского региона и Средней Азии. Второй обвиняемый, 19-летний житель Саранска, в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом «Максим Четайкин» разместил подобные аудиоматериалы в августе 2016 года. К файлам экстремистского характера имелся свободный доступ неограниченного круга лиц, аудиозаписи стали объектом изучения и просмотра со стороны пользователей сети интернет. Суд признал 17-летнего молодого человека виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. Кстати, ранее он привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики в социальной сети «ВКонтакте». Приговором суда второму из обвиняемых, 19-летнему парню, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.
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