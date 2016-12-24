После благоустройства двора нарисуют граффити

Хороший асфальт, удобные парковки для личного автотранспорта и новые лавочки у подъездов стали отличительной чертой дворовых территорий, благоустроенных по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». В Пролетарском районе Саранска по этой программе планируется благоустроить 19 дворов, общая стоимость работ - 29 миллионов рублей. До 30 сентября все должно быть сделано. А пока общественная комиссия, в состав которой вошли представители органов местного самоуправления, Общероссийского Народного Фронта, партии «Единая Россия», председатели ТСЖ и ТОС, работники СМИ, посетила обновленные дворы самого большого городского района.

«Сделали парковку, а ставить не разрешают!»

Двор дома № 14а по улице Пушкина общественная комиссия посетила первым. Этот двор особенный - здесь нельзя было расширить дорогу, в противном случае повредили бы коммуникации. Зато были сделаны парковочные места с торца дома.

- Ремонтом мы довольны, - говорит жительница дома. - Но у нас возникла новая проблема. С торца нашего дома находится магазин, и его администрация запрещает нам ставить автомобили на новую стоянку. Как нам быть?

- Это ваш двор, и парковочные места делали специально для вашего дома за счет федерального бюджета, - объясняют члены комиссии. - С администрацией магазина надо поговорить и провести разъяснительную беседу. Они могут стоянку для своих машин сделать сами, место для этого у магазина есть! Так что ставьте свои машины, не бойтесь!

Также подрядчик заасфальтировал две бельевые площадки и сделал дорожки, ведущие к ним. Однако здесь есть еще недоработки, например, необходимо подправить ограждение.

- Дорожки заасфальтировали, а ветки деревьев, мешающие пройти, обрезать забыли, - отметил первый заместитель Главы Саранска - директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев. - Это же недолго сделать! А людям будет удобно носить белье до площадки!

В ближайшее время ветки, мешающие проходу, будут срезаны.

Стоит сказать, что рядом находится еще один дом, № 14. Так вот эти два дома связывает одна придомовая узкая дорога, которая из-за отсутствия проезда между жилыми строениями стала сквозной. Это приносит большие неудобства жителям. Общественная комиссия отметила, что было бы хорошо сделать дорогу до проезжей части улицы Пушкина - так и жителям двух домов будет удобнее, и снегоуборочная техника зимой не будет сильно мешать автомобилистам.

- На это потребуется примерно 300 тысяч рублей, - отметил первый заместитель главы Пролетарского района Александр Голюшев. - Данный вопрос будет рассмотрен в рамках муниципальной адресной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск в 2018-2020 годах».

На улице Есенина появятся граффити

Двор дома по улице Есенина, 6 ремонтируется за счет средств из бюджета городского округа Саранск по программе «Благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск в 2018-2020 годах». Этот двор давно ждал благоустройства, зато сейчас здесь все сделано как надо, даже бордюры успели побелить. Председатель совета многоквартирного дома рассказал, что доволен выполненными работами. Особенно его порадовало, что подрядчик заново перебрал опорную стену.

- У нас подъезды располагаются на разной высоте, - рассказывает председатель совета многоквартирного дома. - Опорная стена должна удерживать землю. Но наша стена со временем начала разрушаться. Оказалось, что главной причиной разрушения стали корни дерева, которое было посажено наверху. Теперь это дерево срубили, стену переложили заново, и у нас сейчас полный порядок. Осталось саму стену отшлифовать, чтобы выглядела красиво.

- А можно не просто отшлифовать, а разрисовать ее граффити, - предложил Алексей Егорычев. - Главное, чтобы рисунок был хороший. Можно объявить конкурс среди молодежи на лучшие граффити. Тема может быть любая - чемпионат мира по футболу, День Победы, любимое место в Саранске… Таким образом, на улице появится своя достопримечательность.