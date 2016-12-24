Суд отказался прекратить дело о гибели детей в ДТП

Лямбирский районный суд начал рассмотрение уголовного дела о гибели двух детей в ДТП в начале июня этого года недалеко от села Болотниково. В столкновении «Тойоты Ленд Крузер 100» и «Ниссана Тииды» следствие признало виновником водителя «Ниссана» - 33-летнего жителя Москвы Андрея Чиряскина. В аварии он потерял 11-летнего сына и 13-летнюю дочь.

В суд Андрей Чиряскин пришел самостоятельно, правоохранители не стали лишать его свободы. Мужчину сопровождала его супруга Екатерина. Страшно представить, что пришлось пережить супругам, схоронив двух своих детей. Женщина пришла в суд в черной повязке на голове, видно, что она до сих пор тяжело переживает трагедию. А с учетом того, что ее супруг был признан виновным в смертельном ДТП, после судебного процесса Екатерина Чиряскина может на несколько лет лишиться и мужа.

- Подсудимый, представьтесь, - просит судья.

- Андрей Чиряскин, родился 20 апреля 1984 года в селе Паракино Большеберезниковского района, сейчас проживаю в Москве. Образование среднее, женат, не судим. Работаю водителем-экспедитором на предприятии «Русское молоко». Под стражей не содержался.

Потерпевшей по делу проходит супруга Андрея Чиряскина, работающая менеджером в московской фирме «Агро депо».

- У меня есть ходатайство, - обращается к суду Екатерина.

- Пожалуйста.

- Прошу уголовное дело в отношении моего мужа Андрея Чиряскина прекратить в связи с примирением сторон. Каких-либо претензий ни моральных, ни материальных к подсудимому я не имею. Я полностью с ним помирилась. Последствия прекращения уголовного дела мне разъяснены и понятны.

- Как вам был возмещен моральный вред и материальный ущерб?

- Моральный вред и материальный ущерб мне возмещен полностью.

- Прошу приобщить ходатайство потерпевшей к делу, - говорит адвокат Андрея Чиряскина. - Кроме того, вот заявление моего клиента, в котором он пишет, что не возражает против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Суд выслушал ходатайство Екатерины Чиряскиной, объявил перерыв и возобновил заседание только через несколько часов. Учитывая характер общественной опасности, обстоятельства дела и смерть двоих детей, в ходатайстве потерпевшей Екатерине Чиряскиной было отказано. Суд объяснил свое решение тем, что прекращение дела в данном случае не соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов потерпевшего. Екатерина Чиряскина, услышав подобное решение суда, не смогла сдержать слез.

Затем слово было предоставлено государственному обвинителю. Суть обвинения заключается в следующем. Авария произошла под Саранском вечером 5 июня на 17-м км трассы «Урал М 5», в километре от села Болотниково Лямбирского района. Тогда шел сильный дождь, однако непогода не отпугнула водителей от поездок. За рулем «Ниссана Тииды» находился Андрей Чиряскин. Мужчина привозил детей и жену погостить к родственникам в село Симкино Большеберезниковского района. 5 июня Чиряскины с детьми отправились на машине обратно в Москву. В дождь видимость на дороге была скверной, и недалеко от села Болотниково Андрея Чиряскина внезапно ослепил двигавшийся по встречке джип «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находился руководитель саранской фирмы Вячеслав Белоглазов. Как следует из материалов дела, машина Чиряскина двигалась со скоростью около 90 км/ч, а авто Белоглазова - со скоростью около 100 км/ч.

Ослепленный водитель «Ниссана» надавил на педаль тормоза - на скользкой дороге машину занесло и развернуло боком, так что авто оказалась на встречке. Среагировать на такой маневр водитель джипа Вячеслав Белоглазов не смог и на скорости врезался в «Ниссан». Удар был настолько сильным, что «Тииду» разорвало на две части - задняя отлетела в кювет, а передняя пролетела по дороге еще около 60 метров. В «Ниссане» сработали все подушки безопасности, однако спасти людей, находившихся на заднем сиденье, они не смогли. Как раз там сидели 11-летний сын и 13-летняя дочь Чиряскиных, дети скончались на месте. Тяжелые травмы получила и мать - 28-летняя Екатерина Чиряскина. Медики госпитализировали ее в 4-ю клиническую больницу Саранска. Находившийся за рулем авто глава семейства Андрей Чиряскин серьезно не пострадал.

У «Тойоты» была разбита вся передняя часть. В авто помимо водителя Вячеслава Белоглазова ехали его супруга и ребенок. К моменту приезда полицейских все они ухали с места ДТП на машине родственников. На следующий день Вячеслав Белоглазов пришел в полицию вместе с записью аварии со своего видеорегистратора. Он уверял, что водитель «Ниссана» ехал с огромной скоростью и не справился с управлением. Белоглазов также объяснил свое исчезновение с места ДТП - сын и жена были сильно перепуганы, получили травмы в аварии, нужно было срочно отвезти их в больницу. Сразу после ДТП он не решился посмотреть, что произошло с людьми в «Ниссане», поскольку думал только о том, как бы поскорее доставить близких к медикам. На вопрос правоохранителей, зачем он забрал с собой видеорегистратор, мужчина ответил, что его могли украсть и потом он бы не доказал, что не виноват в жутком столкновении.