Официальный представитель собственников жилья обязан отслеживать своевременную подготовку дома к отопительному сезону

Тухлую бригаду отправили на нары
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки
На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе...
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...