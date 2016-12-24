Официальный представитель собственников жилья обязан отслеживать своевременную подготовку дома к отопительному сезону

Для коммунальных служб Саранска одна из главных задач на сегодняшний день - подготовка к новому отопительному сезону. В этом задействованы как управляющие компании города, так и крупные ресурсоснабжающие организации. На особом контроле этот вопрос находится и у Главы городского округа Петра Тултаева. О ситуации на этом поприще регулярно докладывают главы районных администраций и директоры городских управляющих компаний. Некоторые проблемные вопросы решаются в «ручном режиме».

По данным ПАО «Т Плюс» и Департамента городского хозяйства Администрации Саранска по состоянию на 25 августа из 1848 многоквартирных домов с централизованным отоплением промыто 1760 МКД (95,2%), опрессовано 1533 (83%) МКД. В целом работы идут в соответствии с утвержденными графиками выполнения работ, отставаний по сравнению с прошлым годом нет.

Завершается подготовка и к отопительному сезону образовательных учреждений. Из 89 детских садов работы по промывке окончены в 88 (98,9%), по опрессовке - в 86 зданиях (96,6%). Из 68 школ промывка систем отопления прошла в 62 (91,2%), по опрессовке - в 60 (88,2%).

Как сообщили в Департаменте городского хозяйства Администрации, несмотря на общую готовность к холодам, некоторые управляющие организации недостаточно добросовестно относятся к проведению необходимых подготовительных работ. Например, из 24 домов, обслуживаемых ООО УК «Управдом» (директор - А.Н. Уртёнков), ни по одному не проведена опрессовка. Из 32 домов с централизованным отоплением, обслуживаемых ООО УК «Дом управления № 45» (директор - Е.А. Пасинченко), опрессовка проведена лишь в трех.

«Такая ситуация, в первую очередь, должна беспокоить самих собственников жилья и особенно председателей советов многоквартирных домов и правлений ТСЖ, являющихся их официальными представителями. Бездействовать в подобных обстоятельствах им нельзя! - поясняют в Департаменте. - Развитие событий может быть совершенно неблагоприятным, ведь в их дома тепло может прийти гораздо позже, чем в целом по Саранску. Это, в свою очередь, вынудит людей использовать обогревательные электроприборы и, следовательно, нести дополнительные расходы за коммунальные услуги. Жилищным законодательством эта категория в структуре ЖКХ наделена правом, и не просто правом, а прямой обязанностью, контроля за выполнением управляющими организациями работ по подготовке домов к зиме.

Именно поэтому собственникам жилья некоторых многоквартирных домов стоит задуматься о компетентности и добросовестном отношении к работе своих представителей. Для начала обозначить эту проблему перед председателем ТСЖ или совета МКД, а в дальнейшем, возможно, и вынести вопрос о переизбрании официального представителя на общее собрание собственников».