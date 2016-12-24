Солнечный праздник двора

На протяжении всего лета в районах Саранска активно проводятся праздники дворов. Праздничные мероприятия кочуют из одного двора в другой, создавая жителям озорное летнее настроение. Официальные лица рассказывают горожанам о переменах, произошедших в городе, микрорайоне и конкретном дворе. На минувшей неделе в празднике двора принял участие и Глава городского округа Саранск Петр Тултаев. Он посетил мероприятие в 6Б микрорайоне, в народе называемом «Солнечный».

Задолго до визита мэра здесь звучали музыка и задорный детский смех. Детвору развлекали веселые аниматоры, участники праздника двора повзрослее разместились на оборудованных зрительских местах для просмотра концерта. Свое выступление Петр Тултаев начал с рассказа о том, как интенсивно и разнопланово развивается наш город, а потом перешел к перспективам жилого массива улицы Солнечной и Лямбирского шоссе.

«На территории вашего микрорайона многое сделано. Хотя проблемы еще есть. И нам предстоит их решить, - пояснил общую ситуацию мэр. - В прошлом году мы начали благоустраивать парк за строящейся школой № 10, высадили деревья, провели освещение, установили тренажерную площадку, лавочки и урны. Сейчас его границы примерно обрисованы. Но со временем здесь должна появиться полноценная парковая зона с беговыми и велодорожками. Планируем очистить и территории вдоль протекающей здесь реки.

Много вопросов поступает по поводу сроков сдачи школы № 10. Скажу прямо, 1 сентября этого сделать не получится. По поручению временно исполняющего обязанности Главы Мордовии Владимира Дмитриевича Волкова здесь должны появиться современный бассейн, административный корпус, а корпуса для начальной и старшей школы должны быть раздельными. Сейчас работы ведутся полным ходом, и в ноябре мы их планируем завершить. В общей сложности реконструкция здания обойдется в 384 млн рублей. Можно было бы поторопиться и сдать этот объект, но делать этого мы не будем, чтобы не допустить недочетов. Дети здесь должны чувствовать себя комфортно и не хуже, чем в других новых современных школах».

Градоначальник рассказал также о ремонте главной автодороги по улице Солнечной. Капремонт ее начнется в 2018 году и будет проходить в два этапа: в 2018 году - расширение дороги до школы со строительством разворотной площадки и парковок, а в 2019 году - до улицы Пушкина. Сейчас в этом микрорайоне не предусмотрена работа общественного транспорта для перевозки льготных категорий пассажиров, но после реконструкции и оборудования четырех полос для движения такая возможность будет. На данный момент ведется активный снос металлических гаражей. Петр Тултаев пояснил: «Гаражи снести придется. К этому нужно отнестись с пониманием. Без сноса гаражей дороги не будет».

Он также рассказал о дорожных работах и благоустройстве, запланированных на текущий год, строительстве школ и детских садов в Саранске. Отдельно затронул тему качества воды: «Для того чтобы снять эту проблему в данном микрорайоне, необходимо заменить участок трубы с Пензятского водозабора. Эти работы мы также запланировали на 2018 год».

По завершении своего выступления Петр Тултаев вручил награды работникам управляющих компаний, обслуживающих микрорайон. К жителям улицы Солнечной и Лямбирского шоссе обратились также заместитель Председателя Государственного собрания Республики Иван Москаев и глава Пролетарского района Александр Кузьмин.

После официальной части для участников праздника двора началась концертная программа. Те, у кого были проблемные вопросы, получили возможность задать их Главе Саранска, объявившему импровизированный прием граждан по личным вопросам и пообещавшему, что никто не останется неуслышанным.

Обступив Петра Тултаева плотным кольцом, жители наперебой задавали различные вопросы. Некоторые из них были масштабными и требующими проработки, другие - из разряда замены лампочки в подъезде. Особо остро стояла проблема дренажа в районе детского сада и нескольких многоквартирных домов. Мэр разъяснил, что работы по устройству наружного дренажа от дома № 9/2 до дома № 19 по улице Солнечной стоимостью 780 тысяч рублей запланированы Дирекцией коммунального хозяйства и благоустройства уже на текущий год. Работы планируется завершить к октябрю. В начале осени будет построен и остановочный карман для общественного транспорта напротив магазина «Магнит». Жители интересовались благоустройством некоторых территорий микрорайона, ремонтом внутриквартальной дороги по Лямбирскому шоссе, возможностью создания логопедической группы в местном детском саду, просили о решении жилищного вопроса, а также многих других. Как и все подобные встречи, эта прошла довольно эмоционально: не все могли сдержать накипевшие эмоции и хладнокровно говорить о проблемах, стараясь вместе со словами выплеснуть и наболевшее.

Уже в летних сумерках, когда желающие поговорить о своих трудностях закончились, к Петру Тултаеву скромно, с лучезарной улыбкой подошел мужчина. Он вопросительно смотрел на мэра, давая ему возможность вспомнить себя. Потом дружелюбно напомнил, как много лет назад они жили в общем коридоре одного из общежитий Саранска. Воспоминания о тех днях потекли тепло и весело. Петр Тултаев поинтересовался этапами жизни своего соседа, расспросил об общих знакомых. На этой ностальгической нотке и под звуки концерта праздник двора на Солнечной для градоначальника завершился. А работа по благоустройству этого микрорайона с вновь поставленными задачами продолжится.