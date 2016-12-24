Директор центра занятости растратила около 100 тысяч рублей

Репортер

 

Ковылкинский суд вынес приговор директору местного центра занятости населения Наталье Спиридоновой. Она признана виновной в 4 эпизодах растраты денег. 
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ММО МВД России «Ковылкинский» установили, что с июня 2014-го по август 2015 года директор центра занятости провернула махинацию на 92 тысячи рублей. Эти деньги были выделены учреждению из бюджета Мордовии в качестве материальной поддержки для организации и проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время. А за выполнение прогнозных показателей директору центра полагались премиальные выплаты. 
По указанию Спиридоновой сотрудниками центра изготавливались фиктивные трудовые договоры на участие несовершеннолетних во временных работах, а также безработных в ООО «Леском». В фиктивных документах содержались табели учета использования рабочего времени и акты о сдаче-приемке выполненных работ. На основании этих документов, подписанных директором Ковылкинского центра занятости, составлялись реестры и платежные поручения. Таким образом, Наталья Спиридонова совершила растрату из республиканского бюджета на общую сумму более 92 тысяч рублей. 
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Спиридонову виновной, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Исковые требования к осужденной удовлетворены в полном объеме на указанную сумму. Приговор не вступил в законную силу.

 

 

                       

 

 

 

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