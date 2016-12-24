Энергия чемпионов

Не успели отшуметь весёлые голоса детей, которые совсем недавно отдыхали в лагере в селе Сабаево в оздоровительном сосновом бору на берегу озера, а эстафету у них уже приняли энергетики, которые собрались в минувшую пятницу на праздник спорта и здорового образа жизни. Вот уже в тринадцатый раз спартакиада «Мордовэнерго» в честной спортивной борьбе выявляет самых быстрых, метких и дружных сотрудников. За призовые места боролись 4 команды - Ковылкинское и Саранское производственные отделения, команда Аппарата Управления и сводная команда Краснослободского и Комсомольского ПО.

Погода в день спартакиады не подкачала, весь день ярко светило солнце. На церемонии открытия энергетики пришли к соглашению, что эту спартакиаду можно считать юбилейной.

От руководства «Мордовэнерго» участников поприветствовал помощник директора Вячеслав Корыков: «По традиции в конце лета мы уже в тринадцатый раз проводим спортивные состязания среди работников компании. Уверен, что спартакиада будет успешной. Сегодня мы собрались не только для того, чтобы посоревноваться в спортивной подготовке, получить заряд бодрости, но и чтобы познакомиться и пообщаться между собой, закрепить наш корпоративный дух».

На живописном берегу озера проходили соревнования среди самых быстрых - по лёгкой атлетике. Они состояли из кросса, бега на 60 метров и эстафеты. Победителями в кроссе у женщин стала - Елена Алабина, у мужчин - Михаил Поздняков из Ковылкинского ПО. Николай Игонченков (Ковылкинское ПО) победил в беге на 60 метров, на этой же дистанции у женщин лучшей стала Наталья Морозова из Саранского ПО. Звездой спартакиады «Мордовэнерго» стала бухгалтер Аппарата Управления Елена Алабина. Она приезжает на спартакиаду уже в двенадцатый раз, и в каких бы соревнованиях ни участвовала, раз за разом первое место остается только за ней.

С большим азартом энергетики боролись за первое место в, казалось бы, шуточной эстафете, где на полосе препятствий нужно было скакать в мешках, в паре бегать с хулахупом и бросать мячи в корзину. Еще одним из самых зрелищных событий спартакиады стали футбольные поединки. По словам арбитра Федерации футбола РМ Дениса Рожука, который и судил игры, он не помнит такого накала страстей, хотя приезжает работать на спартакиаду «Мордовэнерго» уже в седьмой раз: «В первый раз за эти годы мы столкнулись с ситуацией, когда все шесть матчей круговой системы закончились с нулевым счётом. Цена ошибки в данном случае была очень высока, поэтому команды выбрали оборонительную тактику игры. Кроме того, на песчаном поле играть достаточно тяжело. Но мы видели, как выкладывались уже, казалось бы, немолодые спортсмены, отстаивая честь своей команды. Для выявления победителей нам пришлось прибегнуть к положению спартакиады и пробивать всем командам пенальти. И хотя на протяжении игры голов мы так и не дождались, все игры были зрелищные, футболисты показывали профессиональный футбол и, что самое главное, без серьёзных травм. В очередной раз порадовало уважительное отношение игроков разных команд друг к другу. Было видно, что все участники - коллеги. Победителем оказалась команда из Ковылкина, но я бы поставил на призовое место все участвующие команды, потому что все были молодцы».

Не менее впечатляющими стали волейбольные состязания. «Золото» досталось команде Саранского ПО, «серебро» получили волейболисты Аппарата Управления, третью ступень пьедестала заняли спортсмены из Ковылкина. Специально для руководителей «Мордовэнерго» организаторы соревнований устроили турнир по дартсу. Самым метким метателем дротиков оказался капитан команды Комсомольского ПО Эдуард Александров. Лучшим в настольном теннисе среди мужчин в очередной раз стал представитель команды Аппарата Управления.

Председатель Профкома филиала «Мордовэнерго» Станислав Чуприн: «На протяжении последних тридцати лет мы, энергетики, проводили зимние спартакиады, а летом организовывали дни здоровья, соревнования по отдельным видам спорта, - рассказывает Станислав Геннадьевич. - Тринадцать лет назад пришла идея провести летнюю спартакиаду «Мордовэнерго» в летнем лагере «Энергетик», где можно было бы собрать представителей всех подразделений предприятия из Саранска и районов республики. Кроме того, на данной спартакиаде мы ищем спортсменов, которые далее будут участвовать в межрегиональных соревнованиях, спартакиадах ПАО «МРСК Волги» и ПАО «Россети». Данные соревнования служат не только спортивному сплочению, но и коллегиальному. Специфика нашей работы такова, что люди трудятся за двести километров друг от друга. И хотя часто разговаривают по телефону, видятся редко. А теперь они смогли познакомиться здесь, и спорт сделал нас друзьями».

Победителем тринадцатой спартакиады стали представители Аппарата Управления «Мордовэнерго». «Меня выбрали капитаном команды, а это очень ответственная задача, - делится впечатлениями экономист тарифного отдела, капитан команды Аппарата Управления Евгения Глухова. - Мне нужно было собрать команду, подбадривать спортсменов и настраивать их на победу. И уговаривать никого не пришлось - многие работники компании ждут эту спартакиаду весь год, готовятся и тренируются, чтобы повысить свои результаты. Наши соревнования служат сплочению и показывают, что мы можем не только профессионально работать, но и весело и интересно проводить вместе досуг. А спорт - это лучший вариант того, как можно отдохнуть с пользой. И, конечно, всегда приятно увидеть коллег из других районов».

Второе место в общем зачёте завоевала команда Саранского ПО, на третьем - Ковылкинское ПО, хотя во время награждения все участники сошлись во мнении, что победила всё-таки дружба.

«Сегодня был прекрасный день, - сказал во время церемонии награждения директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» Евгений Дергунов. - Проигравших нет - сегодня выиграли все. Победили выручка и взаимопонимание, хорошее настроение и соревновательный дух. Судейство было честным, поэтому поздравляю команду Аппарата Управления. Основной костяк команды - представители молодёжи, которые уже наступают ветеранам спартакиады на пятки в индивидуальных видах спорта. Все представители командных состязаний по футболу и волейболу также показали отличную сыгранность и взаимовыручку. Вы все - Спортсмены с большой буквы! Большие молодцы!».

Александр РУЧИНСКИЙ



