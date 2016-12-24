Воры взяли банк в центре Саранска

Дерзкую кражу провернули неизвестные в ночь с 25 на 26 августа. Охотники за легкой добычей забрались в саранский офис банка «Восточный» и выгребли из сейфов всю наличность - рубли, доллары и евро. По одной из версий, сумма похищенного составила около 16 миллионов рублей, правда, правоохранители утверждают, что она несколько скромнее, но при этом отказываются называть точную сумму.

Обесточили сигнализацию

Многомиллионная кража произошла в самом центре Саранска. Офис банка «Восточный» расположен по проспекту Ленина, 13. По информации врио начальника пресс-службы МВД по РМ Светланы Холодковой, о краже стало известно около 10 часов утра. В 9.30 в офис банка первой пришла управляющая. Женщина неожиданно для себя обнаружила, что сигнализация в офисе отключена. Как потом будет установлено, банк находился без сигнализации с 20.30 до 9.30. Стоит сказать, что офис финансового учреждения находится под охраной одного из саранских ЧОПов. В самом охранном предприятии заявили, что никакого сигнала об отключении сигнализации к ним не поступало, хотя в подобных случаях такое экстраординарное событие непременно отображается на пульте охранного предприятия. Позже выяснится, что сигнализацию банка ночные визитеры отключили довольно просто, они перерезали провода и обесточили охранную аппаратуру. По факту многомиллионной кражи сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

В банк воры забрались через подсобное помещение, окна которого выходят во двор. Похитители легко отжали механизмы пластикового окна и забрались внутрь. Любопытно, но окно даже не было оборудовано решеткой. Сотрудники «Восточного» объясняют это тем, что решетки на окнах противоречат технике пожарной безопасности, якобы поэтому они и не были установлены.

Видеокамеры были отключены в 2 часа ночи

Судя по всему, потрошители банка действовали около 2 часов ночи. Именно с этого момента в офисе одновременно было отключено несколько камер видеонаблюдения, правда, некоторые из них все же продолжали работать. По предварительной информации, отключенными оказались камеры внутри банка, а установленные снаружи продолжали съемку. Успели ли они зафиксировать воров, правоохранители пока не сообщают. Через подсобку похитители проникли в основные помещения банка, где их внимание привлекли несколько сейфов. Вскрыв часть из них, джентльмены удачи добрались до денег и ключей от других сейфов. Возможно, воры были осведомлены о том, какие сейфы нужно вскрыть в первую очередь, чтобы получить доступ к ключам от других хранилищ.

Хотя правоохранители отказываются назвать точную сумму похищенного и уверяют, что сумма была меньше 16 млн рублей, понятно, что ущерб банку все равно нанесен нешуточный. В сейфах хранились крупные суммы в рублях, долларах и евро. По неофициальной информации, речь может идти как минимум о 10 миллионах рублей, из которых 6 были в иностранной валюте. В финансовом учреждении заявили, что сейчас в офисе проводят ревизию и только после нее смогут выяснить точное количество похищенного. При этом в банке заявили, что у клиентов нет повода для беспокойства, поскольку все вклады застрахованы.

Собака взяла след и довела его до остановки

Вероятнее всего, банк брали профессионалы. На то, чтобы обесточить сигнализацию, половину видеокамер, вскрыть окно и несколько сейфов, у воров ушло явно не пять минут. Однако похитители работали незаметно и без всякого шума. Никто из жильцов дома, в котором расположен офис «Восточного», никого не видел и ничего подозрительного не слышал. После утреннего звонка управляющей офисом в дежурную часть у места преступления скопилось около десятка полицейских машин - работала следственно-оперативная группа. На тот момент оперативниками руководил начальник отдела полиции № 3 Арсен Садигов. Долгое время на месте происшествия работали криминалисты, они искали следы и отпечатки, оставленные похитителями. Кроме того, в офисе банка работал кинолог со служебной собакой. Животное сначала даже взяло след. Однако он оборвался около остановки общественного транспорта. Скорее всего, похитители миллионов в этом месте сели в поджидавший их автомобиль и умчались прочь.

Версии

Сейчас правоохранители отрабатывают все версии произошедшего. По одной из них, к многомиллионной краже могли иметь отношение люди, близкие к сотрудникам офиса. Может быть, это действующие или бывшие работники банка, хорошо знавшие расположение сигнализации, камер видеонаблюдения, осведомленные о наличии денег в сейфах. Также возникает резонный вопрос, почему столь крупная сумма не была сдана и осталась на хранение в офисе банка на выходные?

Еще одна версия, которую сейчас проверяют правоохранители, - это инсценировка кражи. Исключать, что кто-то из сотрудников банка мог провернуть «операцию Ы», тоже пока нельзя. Возможно, кто-то таким образом пытается скрыть хищения из финансового учреждения.

Нельзя исключать, что такую дерзкую кражу могли провернуть заезжие гастролеры, однако подготовка к операции занимает не один день. Чтобы собрать нужную информацию, требуется много времени, а иногда без информатора внутри банка и вовсе не обойтись. В пользу гастролеров говорит тот факт, что подобные крупные кражи в Саранске случаются довольно редко - сказывается отсутствие у нас специалистов подобного криминального профиля.

«Познакомлюсь с тем, кто это сделал»

Пользователи социальных сетей отреагировали на многомиллионное хищение из банка весьма своеобразно, с долей иронии и юмора. Вот наиболее примечательные комментарии:

- Познакомлюсь с тем, кто это сделал, у меня и загранпаспорт есть, - написала девушка.

- У кого-то выходные удачно прошли. Ну и от банкиров не убудет. Процентную ставку по кредиту поднимут и за полгодика отобьют бабки.

- Ребята, кто ограбил, красавцы! Главное не палитесь! Удачи и респект!

- Для чего такую сумму в банке оставлять? Они не знают, кто такие инкассаторы?

- Наверное, в банке окно забыли закрыть.

- Банки людей обдирают... Пора и их ободрать!

- Ребят, 16 миллионов никто не одолжит?

Крупные кражи остаются нераскрытыми

Стоит сказать, что за последние несколько лет в Саранске были совершены только две крупные кражи, и обе они пока не раскрыты. Так, в феврале 2011 года масштабную кражу из ювелирного магазина «Алмаз-Холдинг» в Саранске провернули воры, похитившие драгоценности на 23 миллиона рублей. При этом воры все сделали четко и профессионально. Им удалось отключить все датчики охранной сигнализации, изъять с жестких дисков записи камер видеонаблюдения и никем не замеченными ретироваться с места преступления с горой золотых украшений.

Пришедшие на работу сотрудники салона «Алмаз-Холдинг» обнаружили в магазине разбросанные повсюду вещи и пустые коробки из-под ювелирных изделий. Пропали все украшения, витрины зияли пустотой. Дверь в магазин была закрыта, но в полу ровно посередине зала обнаружилась пробитая из подвала дыра.

Правоохранители выяснили, что в ювелирный салон воры проникли через подвальное помещение. Магазин находился на первом этаже жилого дома, и вход в подвал здесь обычно закрывался на навесной замок. Но накануне дверь была не заперта, чем воспользовались криминальные «кроты». В подвале они для начала просверлили несколько отверстий в плите перекрытия перфоратором, а затем попросту пробили снизу отверстие кувалдой.

Как ни странно, никто из жильцов дома ничего подозрительного не заметил и не слышал. Известно лишь, что незадолго до ограбления в подвале дома строители проводили ремонтные работы. Для того чтобы было удобно пробивать лаз в ювелирный салон, злоумышленники использовали что-то наподобие строительных лесов. Несмотря на то что железобетонная плита была довольно толстой - порядка 20 см, в ней имелись пустоты. Это в значительной мере упростило работу ворам. Любопытная деталь: отверстие в полу было довольно узким - примерно 30 на 50 см. Воры, видимо, были худощавого телосложения.

Пробравшись внутрь, «джентльмены удачи» умело отключили датчики сигнализации, установленные в магазине, и забрали из салона все золото и некоторые серебряные украшения. Среди похищенных ювелирных изделий выделялись драгоценности для VIP-клиентов, например, золотая диадема с бриллиантами стоимостью около 1 миллиона рублей, а также несколько колье с камнями, стоимость которых даже по тем деньгам достигала порядка 500 тысяч рублей.

Набив сумки золотом, грабители удалились из салона тем же путем, что и зашли, - через дыру в полу. Однако перед этим они предусмотрительно забрали с собой жесткий диск компьютера, на который поступала вся информация с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Сигнализация охотниками за золотом была умело отключена, поэтому сигнал о нарушении охранного периметра на пульт дежурного так и не поступил.

А спустя пару лет, в мае 2013 года, из офиса футбольного клуба «Мордовия» воры вынесли сейф с 10 миллионами рублей. Ночью неизвестные отжали раму пластикового окна на первом этаже базы футбольного клуба, расположенной по улице Пионерской, 2. Забравшись в помещение, злоумышленники направились прямиком в кабинет директора клуба на втором этаже. Оттуда они похитили сейф, в котором находились деньги в сумме 10 миллионов 300 тысяч рублей. Пропажу сейфа заметили только утром.

Другие кабинеты остались нетронутыми, очевидно, преступники целенаправленно шли за сейфом. Скорее всего, они действовали по наводке либо были точно осведомлены, что в сейфе директора находится крупная сумма денег. При похищении орудовал не один человек. На базе были установлены камеры видеонаблюдения, однако выяснилось, что при их приобретении поскупились на качественную оптику. Толку от камер оказалось мало, на записи было фактически ничего не разглядеть - лишь фигуры двух человек, которые выносят через окно сейф. Судя по всему, их ожидала машина.

Очевидно, знали воры и о том, что в то время база фактически не охранялась. Безопасность там обеспечивали вахтеры-пенсионеры, да и те в момент кражи находились в другом крыле. Полицейские удивлялись, почему там не только отсутствовали охрана и сигнализация, но и на окнах не было элементарных решеток.

Запутанная ситуация была и с происхождением похищенных денег. По первоначально появившейся информации, 10 миллионов являлись личными средствами директора клуба. Однако сам руководитель позже пояснил, что украденные деньги ему не принадлежат, как, впрочем, и клубу. По информации из правоохранительных органов, деньги принадлежали одному из футболистов «Мордовии». Игрок передал заработанные гонорары на хранение директору клуба, полагая, что в его сейфе они будут в целости и сохранности.

Алексей Николаев