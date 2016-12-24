«Мне стало страшно: как я буду жить на пенсию в 13 тысяч рублей?»

В Ленинском районном суде стартовал процесс по делу бывшего руководителя Управления Федерального казначейства РФ по РМ, 62-летнего Виктора Кедрова. Высокопоставленный чиновник был задержан с поличным при получении 11 мая этого года взятки в саранском кафе «Барон Мюнхгаузен». Однако арестовывать Кедрова не стали, он признал свою вину и стал активно сотрудничать со следствием. С главного казначея Мордовии взяли подписку о невыезде. Спустя две недели Виктор Кедров написал заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию. Следствие по делу в рамках строжайшей секретности продолжалось около двух месяцев, а затем было передано в суд. Первое заседание состоялось 24 августа. Виктор Кедров подъехал к зданию Ленинского районного суда на сером джипе «Тойота Ленд Крузер». Едва бывший главный казначей Мордовии оказался в зале судебного заседания, как ему пришлось отвечать на вопросы журналистов. К чести Виктора Ивановича, он как мог откровенно отвечал на все интересующие представителей СМИ вопросы, хотя было видно, что тема, на которую пришлось общаться, для него неприятна.

«Это преступление не связано с моей профессиональной деятельностью»

- Виктор Иванович, ответьте на несколько вопросов.

- Хорошо, только у меня тоже есть к вам вопрос, - начал общение с прессой Виктор Кедров. - Мне непонятно, на каком основании журналисты связали меня с арестом Гуральникова (высокопоставленный сотрудник Федерального казначейства - прим. ред.) и сделали вывод, что я всех сдал? Когда написали, что я якобы всех предал и поэтому меня оставили на свободе, коллеги ко мне отнеслись негативно. Кто-то что-то наговорил, а меня фактически выставили предателем. Со мной теперь вся республика не здоровается. Я всю жизнь честно работал на различных должностях на государственной службе. Очень обидно, когда тебя называют предателем. Да, случился со мной вот этот казус, не отрицаю, суд даст оценку моим действиям. К сожалению, любой человек может переступить черту закона, я в этом раскаиваюсь. Сам не понимаю, как это произошло, про меня ведь никто не скажет, что я брал взятки или протекцию кому-то оказывал.

- А как ваши коллеги и близкие восприняли ситуацию, в которую вы попали?

- Конечно же, близкие переживают за меня, если бы было нужно, они заполнили бы сейчас весь судебный зал, чтобы меня поддержать. Но я не захотел, чтобы сегодня кто-то из них приходил в суд. Когда тебе вручают награды, приятно, что это происходит на виду у родственников, друзей, хорошо, что за тебя радуются. Однако когда ты купаешься в грязи, которую сам допустил, то я бы не хотел, чтобы при этом присутствовали близкие. Мне и журналистов-то не очень хотелось видеть, но у вас такая работа, я понимаю.

- Вы признали свою вину?

- Сейчас я на скамье подсудимых, всю вину я полностью признал. Я взял деньги, совершил правонарушение. Да, я себя корил за это. Какие-то вещи в деле носили необъективный характер. Доказывать, что это была провокация, я не буду. Не считаю нужным этого делать, хотя мог бы. Вы лучше у потерпевшего спросите, как я у него просил деньги, может быть, он вам лучше объяснит. Все деньги, которые были мною получены, я возместил в полном объеме. В дальнейшем такого с моей стороны не будет… Это преступление никаким образом не связано с моей профессиональной деятельностью. Я думаю, это и вам понятно.

- Вы говорите, что преступление на связано с профессиональной деятельностью. Тем не менее вы написали заявление об уходе на пенсию…

- После достижения пенсионного возраста мне продлили контракт еще на 5 лет. Я планировал еще поработать, но посчитал, что не вправе морально находиться на этой работе, потому что взял деньги. Еще раз повторюсь, это не связано с моей профессиональной деятельностью, но сам факт был.

- Некоторые высказывали версию о том, что кому-то понадобилось ваше место и поэтому вот таким образом вас подсидели. Что думаете по этому поводу?

- Вы знаете, места всегда кому-то чьи-то нужны, тем более это место хорошо оплачивается государством, и я думаю, оно востребовано. Если объявят конкурс, то, думаю, на место главного казначея Мордовии будет несколько желающих.

«Я и сам себе объяснить не могу, зачем взял деньги»

- С предпринимателем, который предложил деньги за решение вопроса, вы были давно знакомы?

- Я его в первый раз увидел, хотя он утверждал, что был со мной знаком ранее. Он пришел ко мне на прием с желанием провести провокацию. Я проводил встречи в приемной полномочного представителя президента, посетитель просил меня помочь решить вопрос с выделением ему гранта на развитие семейных животноводческих ферм. Я сказал, что не владею этим вопросом и помочь ничем не могу. Он начал говорить: вы такой известный человек, у вас авторитет и т.д. Ну, я повелся на его уговоры, сказал ему - готовь бизнес-план и другие документы на грант. Кстати, после передачи денег я этого предпринимателя не видел, после того как он привел меня на скамью подсудимых, больше я его не встречал.

- Если вы предполагали, что это может быть провокация, зачем согласились?

- Это я и сам себе объяснить не могу. Я не уверен, что он обладает каким-то гипнозом или еще чем-то сверхъестественным, но, видимо, какой-то дар убеждения, внушения у него есть… Не знаю, как это объяснить.

- Возможно, вы просто захотели заработать в тот момент?

- Магия денег никогда меня не убивала, обороты, которыми я занимался, - миллиардные. Я не держал их в руках, но я ими управлял. Никто не может сказать, что я, даже будучи министром финансов Мордовии в самые трудные 90-е годы, допустил какую-то халатность или преступление.

- Так вы могли помочь решить вопрос с выделением гранта этому предпринимателю?

- Нет, решить его вопрос я не мог, он не входил в мою компетенцию.

- О какой сумме идет речь?

- Ну, сумма была и 300, и 400, и 600 тысяч рублей, сейчас суд все определит, во время приговора вы все услышите сами.

«Мне очень стыдно за свой поступок»

- Виктор Иванович, для чего вам нужны были эти деньги?

- Давайте не будем обсуждать этот вопрос. Вы же знаете, какой у меня был доход. Деньги, которые я взял, не могли на что-то повлиять. Скорее всего, у меня сработал фактор испуга. Дожив до 60 лет, я получил пенсионное удостоверение и выяснил, что мне назначена пенсия в размере 13 с небольшим тысяч рублей, тогда как до этого я получал более 150 тысяч рублей в месяц со всеми надбавками и премиями. Как мне начислили такую пенсию, я никак не мог понять. Я рассчитывал, что она будет составлять хотя бы 30-40 тысяч рублей. При такой пенсии я мог бы хоть за коммунальные услуги заплатить. Мне стало страшно, как я жить-то дальше буду? Видимо, фактор испуга в тот момент и сработал. У жены тоже пенсия небольшая.

- И вы решили взять деньги?

- Да ничего я не решил… На самом деле мне очень стыдно за свой поступок. Я и перед вами сейчас испытываю стыд, вы об этом напишите, покажите. Это очень печальный итог моей долгой работы. К сожалению, он такой.

- Как вы оцениваете свои шансы остаться на свободе после вынесения приговора по делу?

- Я не вправе их оценивать, для этого существует суд. Суд вынесет заслуженный приговор. Конечно, мне хотелось, чтобы он был не слишком жестким. Но какой будет приговор, такой я и приму.

А потерпевший кто?

Процесс по делу начинается с того, что судья просит подсудимого встать и представиться.

- Кедров Виктор Иванович, родился 15 ноября 1954 года в селе Пурдошки Темниковского района Мордовии. Проживаю в селе Берсеневка в Лямбирском районе. Зарегистрирован в доме по улице Л. Толстого. Образование высшее финансовое. Женат, несовершеннолетних детей не имею. Сейчас нахожусь на пенсии. Ранее не судим.

- Заболевания имеете?

- Да, я инвалид второй группы. У меня сахарный диабет, ишемическая болезнь, давление, в справке все написано.

- Какой у вас размер пенсии?

- Назначено было 15 тысяч 800 рублей, сейчас с индексацией порядка 17 тысяч рублей.

- У вашей супруги какая пенсия?

- Примерно созвучная с моей - 15-17 тысяч рублей.

- Ваша супруга инвалидом является?

- Нет.

- Дети заболевания имеют?

- Нет.

От потерпевшего - предпринимателя Федора Неяскина - поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Он не возражает, чтобы дело Кедрова было рассмотрено в особом порядке. Едва услышав от судьи фамилию потерпевшего по делу, журналисты переглянулись. Ведь Федор Неяскин фигурирует как потерпевший и по другому громкому коррупционному делу - 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России» Сергея Чернецова. Тот обвиняется в махинации, связанной с посредническими услугами в получении земельного участка, в присвоении денег при трудоустройстве мертвых душ и служебном подлоге. Именно у Федора Неяскина Чернецов просил «вознаграждение» для нужных людей, чтобы договориться о выделении ему земли под строительство производственной базы. Процесс по делу сейчас также рассматривается в Ленинском суде Саранска. Любопытное совпадение.

Кедров брал деньги в кафе «Барон Мюнхгаузен»

Затем слово предоставили государственному обвинителю - представителю прокуратуры РМ Ивану Русяеву. Из его речи следует, что бывший руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия Виктор Кедров обвиняется в совершении покушения на мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Как следует из обвинительного заключения, Кедров 28 марта этого года встретился в здании Управления Федерального казначейства Республики Мордовия с ранее знакомым индивидуальным предпринимателем Федором Неяскиным. Коммерсант предложил Кедрову за денежное вознаграждение в размере 1 миллион рублей оказать содействие в получении гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств в размере 5 млн рублей. Грант выделялся Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия в рамках реализации программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств в Республике Мордовия на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

Кедров согласился помочь в решении вопроса и просил передать ему деньги. Первая передача наличных должна была состояться до его отъезда в санаторий в Ставропольский край - т.е. не позднее 14 апреля этого года. Договоренность о передаче денег была достигнута в два этапа - сначала 400 тысяч рублей «аванса», а затем еще 600 тысяч рублей после возвращения из санатория.

В действительности у Кедрова не было служебных полномочий по решению вопроса о выделении Минсельхозом Мордовии гранта на развитие животноводческих ферм. Главный казначей не собирался никого просить решить вопрос, а хотел просто взять деньги и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неяскин согласился передать деньги в два этапа. Но, осознавав всю противозаконность коррупционной схемы, отправился в УФСБ РФ по РМ, где все рассказал. Дальнейшие встречи Виктора Кедрова и предпринимателя происходили уже под наблюдением сотрудников спецслужбы.

10 апреля Виктор Кедров в своем кабинете просил Федора Неяскина принести бизнес-план по развитию фермы и все необходимые для граната документы, а также передать первую часть денег - 400 тысяч рублей. В тот же день около 17 часов чиновник и предприниматель встретились в кафе «Барон Мюнхгаузен», что на улице Коммунистической, недалеко от Дома финансов. В кафе Кедров получил первый «транш» от оговоренного «вознаграждения». Деньги казначей израсходовал на личные нужды. Как стало известно, именно эти деньги пошли на оплату санатория в Ессентуках Ставропольского края. Там Виктор Кедров отдохнул вместе с супругой.

Днем 11 мая Виктор Кедров и Федор Неяскин снова встретились в кафе «Барон Мюнхгаузен», где предприниматель передал остальную часть денег - 600 тысяч рублей. Сразу после этого главный казначей Мордовии был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия. Деньги у Кедрова были изъяты, в связи с чем у него не было реальной возможности ими распорядиться. Соответственно, преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Таким образом, Виктор Кедров, используя свое служебное положение, совершил покушение на мошенничество в сумме 1 млн рублей, то есть в крупном размере.

- Виктор Иванович, обвинение вам понятно, вину признаете? - интересуется судья.

- Да, понятно, вину признаю в полном объеме.

- На предварительном следствии вы ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Поддерживаете ходатайство?

- Поддерживаю.

Гособвинитель возражать против особого порядка не стал.

«Пользуется заслуженным авторитетом»

- Ваша честь, ходатайствую об оглашении характеризующих материалов на моего клиента, - просит адвокат. Среди большого количества положительных материалов фигурировал и отзыв о работе Виктора Кедрова от Председателя Государственного собрания РМ Владимира Чибиркина. Вот как спикер республиканского парламента охарактеризовал подсудимого: «Виктор Кедров всегда работал в тесном взаимодействии с органами законодательной власти Мордовии. Кедров часто встречался с депутатами Госсобрания, участвовал в разработке сложнейших финансовых документов при формировании и внесении изменений в бюджет республики. Виктор Иванович всегда отличался высоким профессионализмом, знанием своего дела и государственным подходом к возникающим проблемам. Его отличают простота в общении, доброжелательное отношение к людям, готовность прийти на помощь. За все эти качества Виктор Кедров пользуется заслуженным авторитетом».

От себя добавим, что Виктор Кедров по праву заработал в республике репутацию высокопрофессионального финансиста и просто хорошего человека. А еще за ним никогда не тянулся шлейф каких-либо дискредитирующих слухов и сплетен.

Приведем некоторые детали биографии Виктора Кедрова. В 1976 г. окончил экономический факультет Казанского финансово-экономического института имени В.В. Куйбышева. После окончания вуза начал трудовую деятельность старшим ревизором-инспектором, экономистом Пермского областного финансового отдела. Затем работал заведующим горфинотделом Кунгурского горисполкома Пермской области. С 1979 года проходил службу в Советской армии.

В 1981 году вернулся в Мордовию, где стал трудиться старшим экономистом Министерства финансов Мордовской АССР. В разные годы занимал должности начальника отдела КРУ Министерства финансов РСФСР по Мордовской АССР, заместителя председателя Исполнительного комитета Саранского городского Совета народных депутатов, председателя городской плановой комиссии. В 1987 году назначен заместителем министра финансов, а потом и министром финансов Мордовской АССР. С 1998 года - начальник, руководитель Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Республике Мордовия. С 2005 года - руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия. 25 мая этого года уволен по собственному желанию, сейчас находится на пенсии.

Перечисление заслуг Виктора Кедрова заняло довольно значительное время. Остановимся только на некоторых из них: является кандидатом экономических наук, заслуженным экономистом Республики Мордовия и Российской Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», медалью «200 лет Министерству финансов Российской Федерации», медалью «20 лет Федеральному казначейству», медалью «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства», Почетной грамотой Федерального казначейства, имеет ряд других наград и поощрений.

Но, как стало известно «ВС», прокуратура будет настаивать на лишении Виктора Кедрова всех государственных наград.

Алексей Николаев