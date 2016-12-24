«В Камбодже живет парень из Саранска!»

Итак, проект «Вокруг света за 80 дней… в обратном направлении» раскочегарился на полную катушку. Тем, кто еще не знает о нем, мы настоятельно советуем ознакомиться с предыдущими выпусками «ВС». Тем временем идейный вдохновитель и одновременно главный герой проекта, уроженец Саранска Сергей Пичуричкин добрался до Юго-Восточной Азии. Он уже побывал во Вьетнаме и Камбодже и готов двинуться дальше. Пока же мы публикуем очередную порцию его дорожных впечатлений.

«Вьетнам - гениальная страна. По-своему!»

«ВС»: Сергей, как сейчас проходит ваше путешествие?

С.П.: Ну, собственно, я продолжаю обескураживать библиотекарей разных уголков земного шара и фотографироваться с романом «Вокруг света за 80 дней». Между прочим, в Социалистической Республике Вьетнам это сделать сложнее, чем в капиталистических штатах. То им разрешение на съёмку подавай, то охранник недружелюбно в свисток свистит. Это вам, понимаешь ли, не Библиотеки центра Москвы, где все на благо посетителей. Сфотографироваться удалось с третьей попытки путем всяческих ухищрений. Правда, даже с этим фото проблемка небольшая вышла. Судя по обложке, роман выдали нужный. Но вот цифра 5 в названии наводит на смутные сомнения.

«ВС»: Что можете сказать про Вьетнам, все-таки не чужая нам страна?

С.П.: Во Вьетнаме я пробыл несколько дней. По ускоренной программе познакомился с историей этого государства. Уникальная и по-своему гениальная страна. Так и напишите! На юге Вьетнама люди очень хорошо относятся к русским. Да и по всему Вьетнаму отношение к нашим соотечественникам очень положительное. Молодым вьетнамцам родители рассказывали, что во время войны русские их спасали, они это чтут. В Сайгоне сейчас американские деньги и американская пропаганда, конечно, делают своё дело, но в целом Вьетнам к нам миролюбив и дружелюбен.

«ВС»: Благодаря публикациям вас, наверное, уже узнают пограничники?

С.П.: Особенно это чувствовалось при пересечении камбоджийской границы. Пограничники здесь особенно «вежливые». «Ноу фото!» - кричали одни. «Ноу камера!» - кричали другие. А мне так и хотелось крикнуть: «Границу Камбоджи в принципе не так много русских пересекало. А уж тем более на этом посту, со стороны Вьетнама, пешком, по жаре... И вы хотите, чтобы я не сфоткал?». Но, увы, их языка я не знал, поэтому, как принято в Азии, улыбался, кивал головой - окей, окей! Ну и сами понимаете… Но в целом все прошло благополучно, никаких препятствий здесь мне никто не чинил.

«В Камбодже встретил землякаи миллионера!»

«ВС»: И вот вы оказались в Камбодже. Ручаюсь, значительная часть населения России понятия не имеет, что это за страна такая. Так что на вас ложится ответственная миссия расширить наши географические горизонты.

С.П.: Это небольшое государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай, со столицей Пномпень. Площадь - 181 тысяча квадратных километров. Население более 15 миллионов человек. Так вот, чтобы вы знали, здесь достаточно большая русская диаспора. По случаю моего приезда русская диаспора устроила встречу со мной. Провели викторину, я ответил, на вопросы. И вот сюрприз для вас. Когда сказал, что я из Саранска, ко мне подошёл молодой парень. Сказал, что он тоже из Саранска. Его зовут Павел. В Саранске он жил на Химмаше на улице Сущинского. Учился в 36-й школе. А я учился в 30-й школе, жил на улице Косарева. Всего в городе Сиануквиль, что на юге Камбоджи, всей русской диаспоры человек пятьсот на двухсоттысячный город. И уроженец Саранска был один из тех, кого я встретил. Правду говорят, что мир тесен! О русской диаспоре хочу сказать отдельно. По ходу жизни мне приходилось иметь дела с русскими диаспорами во многих странах. Впечатления и воспоминания разные. Но с этого момента, безусловно, одними из самых теплых и добрых будут воспоминания, связанные с русской диаспорой в Камбодже. Точнее с русской диаспорой в городке Сиануквиль на юге Камбоджи. Ребята не просто встретили меня во время путешествия, сделали экскурсию, рассказали про нравы и обычаи и помогли с основными вопросами. Они основательно подготовились к встрече с путешественником, проштудировали Жюля Верна и его роман и специально по случаю моего приезда в ресторанчике на берегу Сиамского залива устроили вечер Жюля Верна. Зачинщица такого интертеймента Юлия Лещинская провела викторину на морскую тематику и на тему романа. В качестве призов были конфеты и пиво. Потом обнаружилась принесенная волнами бутылка с таинственной надписью. Потом все вместе сели смотреть известный мультик по мотивам романа «Вокруг света за 80 дней» - того самого, который многие смотрели в советском детстве. А потом мне подарили письмо, в котором каждый написал свои пожелания, и камбоджийский ром, производством которого, кстати, занимаются тоже русские. Ром мы в заключение встречи с наиболее стойкими знатоками Жюля Верна и «уговорили». Как полагается, за знакомство, за встречу, за благополучное продолжение моего путешествия, ну и, разумеется, за «держите здесь нашу оборону, мы еще приедем». Как без этого!

«ВС»: Здорово! Но расскажите подробнее о парне из Саранска. Что он там делает и как вообще оказался в Камбодже?

С.П.: Павел рассказал, что полюбил девушку из Москвы. Вместе они поехали отдыхать. Сначала были в Индии, но им там не очень понравилось. Камбоджа понравилась намного больше. И они решили остаться здесь. Открыли с молодой женой детский клуб, развлекают и развивают детей приезжающих туристов.

«ВС»: Кстати, Камбоджа, можно сказать, культовое место для российских толстосумов. Это ведь здесь в свое время куролесил Сергей Полонский. Его там еще помнят?

С.П.: Здесь про Полонского только и говорят! Он уже часть русского эпоса. Но, пожалуй, самым известным русским человеком в Камбодже является Николай Дорошенко. Впрочем, не только в Камбодже. В 1993 году он приехал в эту страну, у него было всего двести долларов. Сейчас он миллионер, входящий в королевские круги и занимающийся самыми разными видами деятельности. Он содержит единственную клинику от укуса змей. И ещё много чего хорошего делает. Как и любой неординарный человек, он имеет армию как почитателей, так и пожирателей. СМИ пестрели, пестрят и будут ещё пестрить статьями о Николае как возвышенного, так и уничижающего толка (желающие могут погуглить, чтобы собрать больше информации). Для меня однозначно, что Николая есть за что уважать. Не собираюсь заниматься информационной казуистикой, предлагаю просто полюбоваться коллекцией автомобилей, которые стоят в гараже у Николая Дорошенко. Кстати, при встрече мой знаменитый соотечественник не преминул отметить, что путь Филеаса Фогга не проходил через Камбоджу. «Тем хуже для него!» - подумал я. В общем, я очень благодарен русскому населению города Сиануквиль. Приятно удивило, что в маленьком городке на юге Камбоджи стоит настоящий православный храм. С золотыми куполами, как положено. В общем, посещение Камбоджи меня по-настоящему вдохновило, впечатлило и подарило эмоции двигаться дальше!

«ВС»: Ну а что касается пересечений с романом, они есть?

С.П.: Параллелей с романом в этих странах не может быть по определению. Просто потому, что маршрут литературного героя здесь не проходил.

«ВС»: Куда вы теперь направляетесь?

С.П.: Из Камбоджи я планирую сначала добраться до Таиланда, потом - до Бирмы.

Алексей Константинов



