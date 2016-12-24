УФСИН Мордовии возглавил Леонид Мустайкин

Репортер

В Мордовии назначен новый начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Им стал Леонид Мустайкин, до недавнего времени возглавлявший управление ведомства по Калининградской области. До этого он в течении длительного времени возглавлял СИЗО-1 Саранска, а также занимал должность заместителя начальника УФСИН РФ по РМ.

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