УФСИН Мордовии возглавил Леонид Мустайкин

В Мордовии назначен новый начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Им стал Леонид Мустайкин, до недавнего времени возглавлявший управление ведомства по Калининградской области. До этого он в течении длительного времени возглавлял СИЗО-1 Саранска, а также занимал должность заместителя начальника УФСИН РФ по РМ.