УФСИН Мордовии возглавил Леонид Мустайкин

В республике ещё более сотни населённых пунктов обеспечат оптоволоконной связью
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
В Мордовии назначен новый начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Им стал Леонид Мустайкин, до недавнего времени возглавлявший управление ведомства по Калининградской области. До этого он в течении длительного времени возглавлял СИЗО-1 Саранска, а также занимал должность заместителя начальника УФСИН РФ по РМ.
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Саранского адвоката лишили статуса за появление в зале суда в шортах и шарфе
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе...
Свадьба 28-летнего Алексея и 23-летней Елены Ведяшкиных запомнится им на всю жизнь. В ходе празднования невесту и гостей мероприятия из ружья...