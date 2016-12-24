Жительница Мордовии получила срок за кредитное мошенничество в Калуге

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В Калуге вынесен приговор по дело о незаконном получении кредитов. Обвиняемой по нему проходила 48-летняя жительница Мордовии. Об этом сообщает областное МВД.
Как стало известно «ВС», в 2016 году 48-летняя жительница Мордовии, находясь на территории Калужской области, предоставила в ряд коммерческих банков заведомо ложные документы с целью получения потребительских кредитов. В результате противоправных действий фигурантка уголовного дела незаконно получила несколько кредитов на общую сумму более одного миллиона двухсот тысяч рублей, а также приобрела в кредит в одном из сетевых супермаркетов ноутбук, стоимостью более ста тысяч рублей.
Как поясняют в областном МВД, в ходе реализации комплекса оперативных мероприятий сотрудники полиции установили место нахождения разыскиваемой и собрали доказательную базу ее вины в совершении мошеннических действий.
Приговором Калужского районного суда обвиняемая признана виновной в совершении мошенничества в крупном размере. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.
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