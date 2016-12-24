В Саранске из офиса банка вынесли 16 миллионов рублей?

Сегодня утром появилась информация о краже крупной суммы денег из офиса банка «Восточный», расположенного в Саранске на проспекте Ленина.

По предварительным данным, речь идет о шестнадцати миллионах рублей. Предполагается, что неизвестные преступники проникли в офис банка через окно. По всей вероятности, они знали, что в помещении хранится крупная сумма в рублях, долларах и евро. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции и эксперты. От комментариев представители правоохранительных органов пока отказываются. Руководство банка также хранит молчание, ссылаясь на то, что точная сумма ущерба пока не подсчитана.