В Саранске из офиса банка вынесли 16 миллионов рублей?

Улицу Т. Бибиной делают по новым технологиям
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Сегодня утром появилась информация о краже крупной суммы денег из офиса банка «Восточный», расположенного в Саранске на проспекте Ленина.
По предварительным данным, речь идет о шестнадцати миллионах рублей. Предполагается, что неизвестные преступники проникли в офис банка через окно. По всей вероятности, они знали, что в помещении хранится крупная сумма в рублях, долларах и евро. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции и эксперты. От комментариев представители правоохранительных органов пока отказываются. Руководство банка также хранит молчание, ссылаясь на то, что точная сумма ущерба пока не подсчитана.
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
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