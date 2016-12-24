В Мордовии подполковника полиции уволили из органов за пьяное ДТП

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Из МВД Мордовии уволен подполковник полиции, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как стало известно «ВС», авария, виновником которой стал офицер полиции, произошла 19 августа. Неподалеку от железнодорожного переезда столкнулись две иномарки. За рулем одной из них находился офицер полиции. Как показала проверка, именно он стал виновником столкновения. Экспертиза показала, что в момент ДТП подполковник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По результатам служебной проверки было принято решение об увольнении его из органов внутренних дел.
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