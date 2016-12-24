В ДТП с пьяным водителем погиб 11-летний ребенок

Репортер

 

21 августа в Краснослободском районе произошла смертельная авария, в которой погиб ребенок. ДТП случилось днем в 14.50 на 4 км дороги Гумны - Плужное - Тенишево - Шаверки. 32-летний водитель «Лады-Приоры» в состоянии алкогольного опьянения не обеспечил постоянного контроля за движением машины и опрокинулся в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП 11-летний школьник от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, по данному факту проводится проверка. Место ДТП очагом аварийности не является. При осмотре места происшествия инспекторы выявили занижение обочины и отсутствие предупреждающего дорожного знака «опасный поворот». 

 

 

                       

 

 

 

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