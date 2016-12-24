За пьяную езду разыскивают бывшего депутата и главврача

Отделом уголовного розыска ОП № 3 УМВД РФ по Саранску за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предусмотренное статьей «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», разыскивается Гарькин Герман Григорьевич, 1969 г.р., уроженец пос. Комсомольский Чамзинского района, житель Саранска. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по тел.: 29-90-39, 8 (999) 778-1881 или 02.

Такое официальное сообщение на неделе распространило МВД по РМ. Меж тем Герман Гарькин - личность в Мордовии довольно известная. В свое время он состоял в браке с дочерью руководителя «Лисмы» Владимира Литюшкина, благодаря чему и получил путевку в жизнь. Позже, правда, брак распался, но Герман Гарькин уже успел утвердиться в высших кругах медицинского сообщества Мордовии. Многие годы он работал главным врачом медсанчасти «Орбита», возглавлял Консультативно-диагностический центр, затем перешел на работу в республиканскую больницу № 13, где трудился заместителем главврача. Избирался депутатом городского совета Саранска. Однако летом прошлого года коллеги проголосовали за снятие с него депутатских полномочий за то, что Гарькин вовремя не представил отчетность о доходах и имуществе своей семьи. По информации полиции, на сегодняшний день Герман Григорьевич является пенсионером. А искали его, по имеющейся информации, в связи с манерой садиться за руль в нетрезвом виде. И во вторник нашли. Он находится на лечении в одной из клиник Саранска.