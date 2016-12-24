Первый экопарк Саранска торжественно открыт

В Саранске в минувший четверг, 17 августа, был торжественно открыт первый в нашем городе экологический парк. Раскинулся он на левом берегу реки Инсар, в районе улицы Моховой, в непосредственной близости от центральной части Саранска и неподалеку от стадиона «Мордовия-Арена». По задумке создателей он должен стать центром притяжения для тех горожан, кто любит тихое размеренное времяпрепровождение или активный отдых на природе. Одним словом, место, психологически комфортное для пребывания.

История этого парка довольно интересна. Несколько десятилетий назад березы на берегу реки высаживали комсомольский актив и молодежь Саранска, в том числе временно исполняющий обязанности Главы региона Владимир Волков. Когда-то это место было довольно популярно у горожан, но за последние два десятилетия оно оказалось забыто и, как следствие, неухожено. Берег превратился в непроходимые заросли. Два года назад на него обратил внимание Глава Саранска Петр Тултаев. В прошлом году берег расчистили от бурьяна, проредили растительность и облагородили побережье. Сейчас здесь есть пешеходные и велодорожки, хорошее освещение, лавочки и пляжная зона. В следующем сезоне будет завезен качественный песок на пляж, проведено озеленение. Планируется создать и лодочную станцию. Летом здесь организован прокат велосипедов, гироскутеров и роликов, а зимой будет проложена лыжня и залит каток.

«Зачастую мы ищем зоны отдыха за городом, а они рядом, на расстоянии вытянутой руки. Как здесь. Благодаря труду работников муниципальных учреждений, домоуправлений, сотрудников администрации, которые выходили на субботник, а также самих горожан городу открылась настоящая жемчужина, обрамленная рекой Инсар! Бетонировать набережную мы не собираемся принципиально! В Саранске хватает камня и бетона. А в современном мире достаточно стрессов, поэтому людям необходимы психологическая разгрузка, общение с природой. Для этого и создан экопарк - психологически комфортный уголок!» - объяснил свою позицию Петр Тултаев во время открытия парка. Он также наградил руководителей торговых точек, принимавших участие в Фестивале национальной культуры. После этого мэр отправился осматривать территорию парка и пообщался с его первыми посетителями.

В этот день в парке звучали музыка и детский смех, развернулась торговля шашлыком, блинами, мороженым и блюдами национальной кухни. Кстати, для представителей бизнеса аренда площадей в первое время здесь будет бесплатной. Кто-то из посетителей неспешно прогуливался по новеньким тротуарам, кто-то спускался к реке и любовался красотой водной глади, многие фотографировались на фоне летней природы. В новом купальном сезоне принять солнечные ванны здесь можно будет, не покидая городские пределы. Кроме того, у посетителей экопарка будет возможность устроить семейный пикник в любое время года. Мангалы в достаточном количестве здесь установят в ближайшее время. Появится в экопарке и крытая спортивная площадка с уличными тренажерами. Для соблюдения порядка в экопарк будут регулярно наведываться сотрудники правоохранительных органов.

Торжественное открытие первого, но далеко не последнего в Саранске экопарка состоялось. До позднего вечера сюда тянулись горожане, чтобы оценить старания тех, кто приложил свои усилия для создания этого зеленого уголка, не нарушив природной гармонии, а обрамив ее своей заботой.