Саранск посетил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод

На минувшей неделе Саранск посетил сопредседатель ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он встретился с журналистами в Доме печати РМ и рассказал о ходе наблюдения за избирательными процедурами в Мордовии.

За последние два месяца Александр Брод посетил пятнадцать регионов России, при этом он отнес Мордовию к территориям с невысоким конфликтным уровнем выборов, со стабильным рабочим ходом избирательных кампаний. Лидерами же по конфликтности в его рейтинге стали Свердловская область, Бурятия и Севастополь.

В Саранске Александр Брод провёл встречу с представителями избирательных комиссий. «В ходе встреч мы узнали, что в настоящее время завершается процесс обучения членов участковых комиссий, уже получены приглашения на избирательные участки для граждан. Идёт согласование агитационных материалов. Один из них вызвал вопросы - кандидат использовал фотографию с изображением детей, что запрещено законодательством, - отметил правозащитник. - Также нам бы хотелось, чтобы местные общественники более активно вступали в диалог с представителями избирательной системы, участвовали в подготовке наблюдателей. Я не прогнозирую каких-то серьёзных проблем в ходе агитационной кампании. Но выборы - процесс непредсказуемый. Необходимо, чтобы чётко работали горячие линии по связи с избирателями, наблюдателям нужно ответственно отнестись к своей работе, а журналистам непредвзято освещать весь выборный процесс».

Рассказывая о впечатлении, которое произвёл на него Саранск, Александр Брод особо отметил музей Эрьзи, который поразил его оснащённостью и масштабом. Он выразил готовность оказать помощь в передаче всей коллекции работ Степана Эрьзи из запасников Русского музея и Третьяковской галереи в Мордовский республиканский музей изобразительных искусств, где им будет обеспечена лучшая сохранность.

По словам члена Президентского совета, им уже запрошена информация о наличии и состоянии работ Эрьзи в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Эту информацию Александр Брод намерен передать Советнику Президента РФ по культуре Владимиру Толстому для рассмотрения предложенной инициативы и принятия окончательного решения.

Позже Александр Брод принял участие в работе круглого стола на тему «Общественный контроль и выборы», который состоялся в мраморном зале Дома республики. На встрече выступили руководитель Администрации Главы РМ Николай Крутов и председатель ЦИК РМ Александр Косов. На базе Общественной палаты создана рабочая группа, которая готова активно функционировать не только в день голосования, но и в период агитационной кампании. Члены Общественной палаты намерены усовершенствовать механизм общественного контроля за выборами, перенимая лучший опыт других регионов.