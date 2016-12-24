Благоустройство с экспертизой

Две недели назад наш еженедельник рассказывал, как реализуется в Ленинском районе Саранска приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». На этот раз общественная комиссия, в состав которой вошли представители органов местного самоуправления, Общероссийского Народного Фронта, партии «Единая Россия», председатели ТСЖ и ТОС, работники СМИ, объезжала дворы в Октябрьском районе.

Подрядчику звонили даже по ночам

- Всего в Октябрьском районе в этом году по программе «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2017 году» благоустроят 18 дворов на сумму более чем 30 миллионов рублей, - рассказывает глава Октябрьского района Сергей Мальченков. - Причем все работы должны быть завершены к 1 сентября, по крайней мере мы к этому стремимся. Но поскольку в июне из-за постоянных дождей невозможно было работать, мы делаем «скидку» на 10-15 дней. Хотя сами подрядчики уверяют, что успеют все сделать и к 1 сентября. Работы идут весь день - с раннего утра до позднего вечера.

Объезд дворов начинается с улицы Ярославской. Дом № 11 имеет несколько корпусов. Здесь сплошь девятиэтажные дома, а дорога раньше была узкой. Сейчас дорога с расширением для парковки имеет ширину 10 метров. Причем парковку сделали такой большой, что даже свободные места остаются! Для удобства жителей выполнили расширение входных групп, чтобы установить здесь скамейки и урны. Совсем скоро во дворе появится детская площадка, точнее огромный детский комплекс стоимостью 700 тысяч рублей - горки, качели, шведская стенка... На первый взгляд - все просто отлично, даже ливневка есть! Но первый заместитель Главы г.о. Саранск - директор Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск Алексей Егорычев заметил, что решетка ливневки немного выступает над асфальтом.

- Такого быть не должно! Слив воды должен идти через верх, а не через низ! - заявил Алексей Егорычев. - Во-первых, об нее могут люди спотыкаться, а во-вторых, зимой уборочная техника станет убирать снег и просто вырвет эту решетку!

Подрядчик обещал исправить эту недоработку.

На подъезде одного из корпусов дома по ул. Ярославской, 11 висит табличка, на которой указано, кто является заказчиком работ по благоустройству и кто подрядчиком (есть и номер телефона), а также сроки выполнения работ.

- А вам кто-нибудь звонил из жильцов? - интересуемся у представителя подрядчика Сергея Рябова.

- Каждый день! Здесь собственники очень активные, звонили даже ночью! Выслушивал каждого, приходили к общему мнению. Скандалов у нас не было, мы идем навстречу людям. У меня еще работы идут на улице Пушкина, так там рабочих жильцы даже кофе угощают! Причем подобные таблички есть в каждом благоустраиваемом дворе!

- Отлично все сделано! Мы очень довольны! - говорит жительница дома. - Дорога была узкая, стоянки не было. Раньше у нас был просто ужас, особенно весной. Мы в течение 20 лет ждали, когда нам благоустроят подобным образом двор!

Кусок асфальта - на экспертизу!

Двор по ул. Гожувской, 6 также заслуживает внимания. Здесь все выполнено согласно проекту. Однако в зоне парковки ближе к бордюру вырезан небольшой квадрат в новом асфальте.

- Это не брак! - поясняет глава Октябрьского района. - Это мы специально вырезали кусок, чтобы отправить на независимую экспертизу, пусть специалисты определят качество асфальта!

Посмотрите, какие подрядчик сделал новые ступени, раньше по ним спускаться было небезопасно! А сейчас все в лучшем виде, поручни, кстати, сделала управляющая компания. Объект еще не сдан, работы ведутся, но уже сейчас видно, какая большая проделана работа.

Благоустройство двора совместили с благоустройством дома

Отдельно стоит рассказать о дворе по ул. Гожувской, 28. Во-первых, этот дом находится рядом с районной администрацией, во-вторых, он сам по себе очень большой - аж 10 подъездов, причем часть дома находится на горе, часть - снизу. И стоимость работ немалая - 6 миллионов 700 тысяч рублей.

- Двор этого дома давно нуждался в масштабном благоустройстве, - рассказывает Сергей Мальченков. - Посмотрите, сколько всего сделано! Сейчас вдоль всего дома положен новый асфальт, установлены поребрики. Осталось совсем немного - заасфальтировать проезжую часть, выполнить земляные работы, сделать откосы - работа на пару дней. Там, где раньше были тропинки, теперь лежит хорошая асфальтовая дорожка. Во дворе старые турники уберут, вместо них установят современные качели.

Около одного из подъездов сделали площадку для отдыха, полностью заасфальтировав прилегающий к подъезду квадрат.

- Раньше на этом месте ничего не было, кроме ям, и некоторые жители ставили сюда машины, - поясняет глава Октябрьского района. - Теперь же для машин предусмотрены парковочные места, а место около подъезда отделят небольшим заборчиком или столбушками и установят скамейки. Для безопасности эту площадку оградят турникетом. В этом доме один подъезд гораздо выше другого, уже сейчас обновлены ступеньки, совсем скоро сделают специальный пандус с перилами для маломобильных групп, причем пандус будет сделан по всем нормам и правилам.

В некоторых подъездах совершенно разбиты ступеньки, ведущие в подъезд, их будет ремонтировать управляющая компания, причем работы начнутся в самое ближайшее время. Кстати, в доме управляющей компанией заменены окна в подъездах, теперь они пластиковые.

Жители просят сделать тротуар и вдоль детского сада, а до домов напротив - пару дорожек. Мы идем навстречу и выполним просьбу.

Людмила АНЮТИНА



