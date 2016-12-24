Убил березой

В Лямбирском суде рассматривается необычное уголовное дело. На скамье подсудимых оказался 64-летний пенсионер из села Лопатино. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Береза, которую пилил пожилой человек, упала на односельчанина и смертельно его травмировала.

По данным следствия, днем 24 марта этого года к пенсионеру, пилившему березу возле своего дома, подошел местный житель и предложил свою помощь. Мужчина от помощи отказался, тогда односельчанин отошел на несколько метров в сторону и стал наблюдать за древесной операцией. Пенсионер же полагал, что сможет проконтролировать направление падения дерева, и продолжил пилить. Тут ствол надломился и стал валиться в направлении односельчанина. Одна из ветвей диаметром около 20 см рухнула на несчастного. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где скончался через несколько дней.

Следственным комитетом РФ по РМ в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.