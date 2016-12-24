Директор управляющей компании «наварился» на газе

Репортер

 

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор бывшему директору управляющей компании «ДомКом-Строй», 47-летней Ирине Комусовой. Женщина обвинялась в мошенничестве с оплатой газа. 
Судом было установлено, что директор управляющей компании умышленно не заключила договоры с компанией «Газпроммежрегионгаз Саранск» на поставку природного газа для предоставления коммунальной услуги по газоснабжению жильцов многоквартирных домов, расположенных по ул. Терешковой, 22 и ул. Полежаева, 117. Однако при этом женщина исправно собирала с жильцов деньги за фактически поставленный газ, включая в квитанции на оплату коммунальных услуг соответствующие суммы. Махинацию выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ.
С января 2014-го по январь 2015 года на основании выставленных квитанций на расчетный счет «ДомКом-Строя» жителями указанных домов перечислены 213 тысяч рублей, которые были похищены директором управляющей компании. Кроме того, с марта 2014-го по март 2015 года Комусова предоставляла в отдел соцзащиты данные о суммах ежемесячных денежных компенсаций малоимущим гражданам, пользующимся мерами социальной поддержки при оплате коммунальных услуг. В эти сведения она неправомерно включала расходы по возмещению за потребленный природный газ. На основании этих данных отдел соцзащиты перечислил «ДомКом-Строю» более 34 тыс. рублей, которые Комусовой также были похищены.
На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал бывшего директора «ДомКом-Строя» виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет условно со штрафом в доход государства в размере 80 тысяч рублей, с испытательным сроком на 4 года. Приговор в законную силу не вступил.

 

 

                       

 

 

 

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