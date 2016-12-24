«800 тысяч рублей - или я взорву больницу!»

Субботний день 19 августа выдался непростым для правоохранительных и специальных служб. В 14 часов 15 минут в дежурную часть полиции позвонил диспетчер станции скорой медицинской помощи и сообщил о странном звонке. По его словам, неизвестный озвучил по телефону взрывоопасную и денежную угрозу: «В вашей больнице заложена бомба, если в течение часа не будет 800 тысяч рублей, то я вас взорву!». Судя по всему, речь шла о больнице в Кочкуровском районе, однако конкретный объект атаки «террорист-вымогатель» не сообщил. В ходе технических мероприятий полицейские установили, что звонок произведен с таксофона, расположенного в поселке Первомайский.

По всем адресам медицинских учреждений Кочкуровского района были срочно мобилизованы и направлены силы правоохранительных органов. Прилегающая территория и строения тщательно обследованы, в том числе с использованием служебных собак. Пациенты и персонал эвакуированы. Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи здесь предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции активно вели розыск звонившего. Спустя несколько часов его личность была установлена. Им оказался 14-летний подросток, житель поселка Первомайский. Он был задержан у себя дома. Парень уже дал признательные показания и объяснил, что сообщил о бомбе ради шутки.