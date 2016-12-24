Взятка довела замначальника колонии до тюрьмы

Зубово-Полянский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника колонии № 4 УФСИН РФ по РМ, 45-летнему подполковнику внутренней службы Алексею Лодыреву. Он обвинялся в получении 100 тысяч рублей с осужденного за возможность сидеть в благоприятных условиях.

Операция по задержанию высокопоставленного сотрудника колонии прошла 8 июня прошлого года в поселке Ударный Зубово-Полянского района (в этом населенном пункте и находится колония № 4). Следствие считает, что Лодырев вымогал взятку у осужденного на 20 лет москвича. В 2006 году суд признал товарища из столицы виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и разбойном нападении. Спустя два года осужденного этапировали в Дубравлаг. Москвич в мордовской колонии работал на кухне. Стоит ли говорить, что это считается весьма теплым местечком. Дабы заполучить такую работу, многие готовы отдать приличные деньги.

Но платил ли столичный сиделец руководству колонии за работу на кухне, остается за кадром, замначальника колонии требовал деньги с зэка за другое. Лодырев вымогал у него взятку в сумме 100 тысяч рублей за создание общих благоприятных условий отбывания наказания. Взятка позволяла москвичу рассчитывать на лояльность администрации колонии. Отказ же платить мог превратить жизнь зэка в настоящий ад.

О вымогательстве взятки узнали сотрудники правоохранительных органов. Деньги лично в руки Лодырев от родственников или знакомых осужденного брать бы не стал. Он поручил взять «подношение» своему знакомому, а уже тот должен был отдать деньги подполковнику. В июне прошлого года знакомый зэка передал деньги посреднику. Это произошло в поселке Потьма Зубово-Полянского района. Передача денег проходила под контролем оперативников. Спустя час посредник был уже в поселке Ударный. Недалеко от колонии и магазина «Василек» «гонец» Лодырева передал ему деньги. Мгновение спустя появились сотрудники УФСБ по Мордовии вместе с коллегами из отдела собственной безопасности республиканского УФСИН и взяли подполковника с поличным.

На основании представленных прокуратурой республики доказательств бывший сотрудник колонии Лодырев признан судом виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в доход государства в размере 40-кратной суммы взятки - 4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

К слову, недавно было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора колонии № 10 УФСИН РФ по РМ Петра Арекаева. Он обвиняется в трех эпизодах получения взятки. По данным следствия, с декабря 2015-го по июнь 2016 года надзиратель за взятки не раз передавал осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии особого режима, мобильные телефоны, запрещенные к использованию. Пронесенные на территорию учреждения 40 мобильников принесли ему общий «доход» в 80 тысяч рублей. При анализе предоставленной банками информации о движении денежных средств по картам был установлен факт перевода денег, предназначавшихся сотруднику исправительного учреждения Петру Арекаеву.