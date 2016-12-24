Пролетарский районный суд Саранска арестовал 23-летнего безработного Алексея Кашицина, подозреваемого в изнасиловании 20-летней сотрудницы колл-центра Екатерины Сыряминой. Он проведет под стражей как минимум два ближайших месяца. На аресте парень со слезами на глазах уверял журналистов, что изнасилования не было.

Царапины на лице и руках

До начала заседания репортеры задали несколько вопросов следователю.

- К какой версии склоняется следствие? Девушка сама выбросилась с балкона или ей помогли это сделать? Были ли обнаружены следы борьбы на теле погибшей?

- Повреждения на теле девушки действительно были обнаружены, а на вопрос, сама выбросилась или помогли, пока не буду отвечать.

- Смогли ли эксперты определить, какие травмы и повреждения были получены от падения, а какие в момент борьбы?

- Эксперты зафиксировали на теле девушки как повреждения, полученные от падения, так и следы борьбы.

- На основании чего были возбуждены такие статьи, как «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»?

- На основании экспертизы и внешнего осмотра Кашицина. В момент задержания у него на руках и лице были многочисленные царапины.

- Он дает сейчас показания?

- Пока он отказывается давать показания, ссылаясь на свое конституционное право.

Изначально следователь был против общения Кашицина с прессой:

- Он не хочет с вами общаться.

- Пусть он нам сам об этом скажет.

«Сама выпрыгнула с балкона»

В суд Алексея Кашицина привезли уже вечером. В сопровождении оперативников парня в спортивных трико, кроссовках и футболке завели в зал заседаний. Лицо и руки Алексея действительно были в царапинах. Не исключено, что эти травмы нанесла ему Екатерина Сырямина, когда пыталась оказать сопротивление сексуальным домогательствам. Кашицин, видимо, никак не ожидал увидеть многочисленных журналистов и при виде фото- и видеокамер немного опешил.

Журналистам удалось задать вопросы парню до начала судебного заседания, когда его завели в зал.

- Алексей, вы признаете свою вину?

- Я не хочу разговаривать.

- Скажите, было изнасилование или нет?

- Не было, - отрицательно покачал головой Кащицин и закрыл лицо руками.

- Некоторые утверждают, что у вашей знакомой было психическое заболевание.

- Не знаю.

- Вы встречались с Екатериной?

- Нет, мы просто дружили. Знаю, что она работала оператором колл-центра в какой-то организации. Екатерина сама из Чамзинки, в Саранске снимала комнату на Химмаше.

- Как давно вы с ней познакомились?

- Где-то полгода назад, нас познакомила общая подруга.

- Ночью у вас с Екатериной был какой-то конфликт?

- Нет. У нас не было никакого конфликта.

- Девушка сама выпрыгнула с балкона?

- Да.

- Из-за чего она выпрыгнула?

- Не знаю.

- Она была пьяна?

- Мы оба были пьяные.

- Как же развивались события?

- Мы по очереди спокойно сходили в душ. Я вышел из ванной комнаты и увидел, как она прыгает с балкона, - рыдая, говорит Алексей.

- По-вашему, с чем было связано такое поведение?

- Не знаю, она мне ничего не говорила.

- Откуда у вас царапины на лице и руках?

- Не буду больше ничего говорить.

- Вас исцарапала Екатерина? Она сопротивлялась?

- Отстаньте от меня, пожалуйста.

Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме. Поскольку речь шла о половых преступлениях, прессу на заседание не пустили. Известно, что следователь ходатайствовал перед судом о заключении парня под стражу. В качестве доводов он заявил, что Кашицин подозревается в особо тяжком преступлении и, оставаясь на свободе, может скрыться от суда и следствия.

Суд изучил представленные материалы, выслушал следователя, прокурора, подозреваемого и защитника и пришел к выводу, что ходатайство подлежит удовлетворению. Алексея Кашицина заключил под стражу до 13 октября 2017 года.

Роковое застолье

Напомним, что шокировавшее Саранск преступление произошло в ночь с 12 на 13 августа. Алексей Кашицин предложил в социальной сети своей знакомой Екатерине погулять по городу. Девушка согласилась, а вечером парень уговорил ее продолжить общение в квартире его бабушки на Светотехстрое, благо ключи от жилища у него имелись, а родственница уехала в деревню. У подъезда Кашицин и Сырямина встретили соседа. Алексей позвал и его присоединиться к компании - взять спиртного, посидеть, пообщаться. А потом Кашицин позвонил еще и своему дяде, которого также пригласил на посиделки. Пиво и водка во время застолья текли рекой. Ближе к часу ночи гости засобирались, первым отправился домой сосед, немногим позже из квартиры ушел и дядя Алексея.

По одной из версий, далее события развивались следующим образом. Оставшись наедине с девушкой, Алексей стал приставать к ней и потребовал близости, однако Екатерина отказалась и стала активно сопротивляться, царапая Кашицина. Парень добился своего силой. Кашицин измывался над жертвой как только мог, проявляя сексуальную фантазию. Под утро девушка, не выдержавшая издевательств, решила наложить на себя руки и бросилась с балкона седьмого этажа.

Утром во дворе дома № 1 по улице Веселовского соседи нашли лежавшую на траве обнаженную девушку. Это была Екатерина Сырямина. Она была еще жива, но получила серьезные травмы при падении с высоты. Жители дома позвонили в «скорую помощь», пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

В тот же день Алексей Кашицин был задержан. Он был пьян. Долгое время правоохранители не могли проникнуть к нему в квартиру на седьмом этаже. Алексей забаррикадировался внутри и не желал открывать дверь, ее пришлось взламывать специалистам. Во время осмотра жилища следователи обнаружили одежду Екатерины Сыряминой.