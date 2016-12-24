Старошайговец отсудил 550 тысяч рублей у подмосковного застройщика

37-летний житель Старого Шайгова Юрий Деганов через суд защитил свои права и взыскал со строительной организации неустойку, штраф и компенсацию морального вреда за длительную задержку со строительством жилья.

В декабре 2013 года наш земляк заключил договор участия в долевом строительстве с компанией «Русинвест». По нему застройщик обязался передать клиенту однокомнатную квартиру, расположенную на 4-м этаже жилого дома в городе Королеве Московской области, не позднее 30 марта 2016 года. Деганов свои обязательства по оплате выполнил, а «Русинвест» в оговоренные сроки квартиру так и не передал.

В этом году мужчина обратился в Старошайговский районный суд с исковым заявлением к застройщику о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и возмещении судебных расходов. В иске старошайговец указал, что в 2017 году ответчику была направлена претензия с требованием выплатить неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Количество дней просрочки в период с 30 марта 2016-го по 20 мая 2017 года составило 416, неустойка за нарушение срока передачи участнику долевого строительства объекта достигла почти 800 тысяч рублей.

Суд встал на сторону истца и частично удовлетворил исковые требования Деганова к «Русинвесту». Фемида взыскала с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома в размере 450 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч, штраф в размере 70 тысяч рублей и в возмещение расходов на оплату услуг представителя 7 тысяч рублей. Итого житель Старого Шайгова отсудил у застройщика 557 тысяч рублей.