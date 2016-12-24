Погорел на откатах

«О таких результатах всего несколько лет назад можно было только мечтать»
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
Свадьба 28-летнего Алексея и 23-летней Елены Ведяшкиных запомнится им на всю жизнь. В ходе празднования невесту и гостей мероприятия из ружья...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
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В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Пенсионный фонд бьет тревогу - в отделение ПФР по Республике Мордовия поступают многочисленные обращения о незаконном переводе их пенсионных...