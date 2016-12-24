Погорел на откатах

Дело бывшего начальника отдела реставрации и эксплуатации Министерства культуры и туризма Мордовии, 60-летнего Сергея Тундыкова передано в суд. Он обвиняется в получении откатов за приемку выполненных работ по строительству Дома культуры без проведения проверки.

Как следует из обвинительного заключения, несколько лет назад между администрацией Куликовского сельского поселения Краснослободского района и строительной компанией был заключен контракт на выполнение работ по завершению строительства Дома культуры. Общая стоимость объекта составляла 36,5 миллиона рублей, деньги на его возведение выделялись траншами. В должностные обязанности Сергея Тундыкова входил контроль за производством строительных и ремонтно-реставрационных работ. После каждого выполненного этапа строительства Дома культуры чиновник должен был лично приезжать на объект и проверять качество работ. Если все в порядке - подписывать акт приемки. Однако у строителей и чиновника имелась договоренность о том, что Тундыков будет подписывать документы «не глядя» и за это получать «вознаграждение» в полпроцента от оприходованной суммы.

Таким образом, с июля 2016-го по январь 2017 года подозреваемый получил частями взятку на общую сумму 155 тысяч рублей от представителя подрядной организации. При этом заинтересованные стороны активно обсуждали свои дела по телефону. Тундыков попал в разработку полиции и был задержан с поличным.

Сначала деньги передавались чиновнику из рук в руки, а потом и вовсе перечислялись ему на банковскую карту без какой бы то ни было конспирации. Тундыков, очевидно, потерял всякий страх. Самая крупная часть взятки - 100 тысяч рублей - как раз поступила на карту чиновника. После задержания Сергей Тундыков свою вину полностью признал и написал явку с повинной. Однако позже в ходе предварительного следствия чиновник вину признал уже частично. Сейчас дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд Саранска.