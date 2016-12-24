Брошенная сигарета спалила чужую квартиру

16 августа в 19 часов 36 минут на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме № 7, корпус А, на улице Сущинского в Саранске.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений происходило открытое горение балкона на 7-м этаже, огонь распространялся на 8-й этаж. Пожарные выяснили, что людей в помещениях не было, сын хозяйки квартиры № 28 на момент прибытия пожарных был на лестничной клетке.

«Распространяющийся в подъезде дым создавал угрозу жизни жителей верхних этажей, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 1 Сергей Каштанов. - Самостоятельно выйти они не могли и звали на помощь. Мы создали два звена газодымозащиты и стали обходить квартиры».

Во время тушения пожара было эвакуировано 12 человек, из них один ребенок примерно 6 лет, проживавший на 8-м этаже. Распространению огня на заполыхавшем балконе способствовало большое количество вещей и различных материалов. Для ликвидации пожара была использована автолестница, с которой производилась подача воды на горящий балкон. В результате возгорания были повреждены балкон, кухня и спальная комната квартиры, а также бытовая техника и мебель.

По предварительным данным, причиной пожара могло послужить курение. Не исключено, что кто-то из соседей мог бросить вниз непотушенную сигарету. По данному факту сейчас идет проверка.