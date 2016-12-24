В столице Мордовии благоустроят берега Саранки и Пензятки

При встрече с Главой Саранска Петром Тултаевым люди часто просят благоустроить места отдыха. В Саранске такие территории есть в каждом районе, но благоустройство новых еще продолжается. В прошедшую субботу, 12 августа, все муниципальные служащие Администрации города, сотрудники муниципальных предприятий и казенных учреждений провели субботник в экопарке, который расположен по улице Моховой, в районе моста по улице Волгоградской.

- Всем спасибо за участие в субботнике, - сказал на рабочем совещании Петр Тултаев. - Зачастую мы ищем зоны отдыха за городом, а они рядом, под боком, на расстоянии вытянутой руки. Многие не видели места слияния рек Инсара и Тавлы. А это живописнейшее место! Уток полно, много рыб, красивые берега. Оно станет еще лучше, когда мы уберем оттуда горы мусора. Следующий этап - набережная Инсара. Тихое течение, сесть в лодку и прокатиться - одно удовольствие. Конечно, с соблюдением техники безопасности. Давайте попробуем и бизнес привлечь.

В экопарке надо будет организовать прокат роликовых коньков, велосипедов. Кроме того, можно продавать шашлыки, мороженое, соки. Открытие первого экопарка состоится 17 августа в 17.00.

- Саранск - город рек, но мы о них порой ничего не знаем, - продолжил градоначальник. - Например, река Саранска. Мы знаем ее только около Пушкинского парка, но здесь она не заканчивается. Однако в районе улицы Титова речка вся загрязнена. Там горы мусора, который копился десятилетиями! Чего там только нет! Между тем это место очень хорошее. Есть своя река и на Светотехстрое - Пензятка. Она идет с улицы Победы до Солнечной. Мы про нее забыли, многие даже не скажут, что это за речка. Она загрязнена донельзя: берега завалены строительным мусором и заросли кустарником. Необходимо вывезти мусор, а на берегах установить георешетку. Надо запретить вываливать туда мусор, тогда реки станут еще одним центром притяжения горожан.

Работы по благоустройству рек Саранска начнутся этой осенью, первая на очереди - набережная Саранки, затем в надлежащее состояние приведут береговую линию Пензятки и район Чистых прудов на Юго-Западе.