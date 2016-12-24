В столице Мордовии благоустроят берега Саранки и Пензятки

Вокруг света за 80 дней!
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
Житель Чамзинского районаобвиняется в надругательстве над 12-летней школьницей
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева
Ветеран мордовского бокса - о допинге, воспитании молодого поколения и профессиональном спорте
На минувшей неделе Владимир Волков сообщил, что сейчас рассматривается список возможных претендентов на пост представителя региона в...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?