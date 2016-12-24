Бульвар в «Юбилейном» станет местом отдыха тысяч горожан

На минувшей неделе врио Главы республики Владимир Волков вновь уделил самое пристальное внимание решению оперативных вопросов на объектах жилого и дорожного строительства во втором микрорайоне жилого массива «Юбилейный» и гостинично-жилого комплекса «Тавла». На сей раз речь шла об обустройстве бульвара, который протянется от улицы Севастопольской через жилой комплекс «Тавла» до стадиона «Мордовия-Арена», и прилегающей территории.

По плану длина бульвара составит 0,8 километра, ширина - 45 метров. В дальнейшем протяженность бульвара значительно увеличится. От автодороги по ул. Севастопольской он пройдет через 3-й и 4-й микрорайоны «Юбилейного» до левого берега реки Тавла, где намечено построить новый храм. Разумеется, пешеходная зона будет полностью облагорожена. Площадки замостят разноцветной тротуарной плиткой, установят скамейки для отдыха и малые архитектурные формы, разобьют газоны и клумбы, высадят декоративные деревья и кустарники.

Сейчас вдоль бульвара по всей его протяженности завершается подготовка грунтового основания, идет укладка асфальтового полотна проезжей части - шириной по 6 метров с каждой стороны, устанавливаются бордюры. Скоро строители начнут укладывать плитку. Владимир Волков ознакомился с различными вариантами отделки, утвердив только наиболее качественные образцы. При этом он предупредил, что материалы должны поставляться бесперебойно. Ведь от этого зависят и сроки окончания работ. «Никаких заминок и авралов! Необходимо, чтобы строители трудились организованно и спокойно, по плану», - сказал руководитель региона.

Впрочем, и самим подрядчикам не помешало бы усилить свои бригады, а порой - доукомплектовать их. Причем сказанное в равной степени относится и к дорожникам, и к монтажникам, и к отделочникам. Столь жесткие требования объясняются, в первую очередь, объективной необходимостью. «Строительный сезон скоро завершится. 1 сентября здесь будет открыта школа. Жители микрорайона вернутся из отпусков и поведут туда детей, в новых домах появятся новоселы. Сотни людей будут передвигаться по автодорогам и тротуарам, гулять по бульвару. Потому работать нужно в две смены, 7 дней в неделю», - объяснил Владимир Волков.

Следующий немаловажный момент - очистка территории от строительного мусора. Убрать его, демонтировать вагончики, очевидно, тоже нужно без промедления.

Особое внимание врио Главы уделил строительству многоквартирных домов. Подрядчики не сомневаются, что до конца года все объекты удастся сдать в эксплуатацию - здания, в сущности, уже стоят, к ним подведены инженерные коммуникации, ведутся внешние и внутренние отделочные работы. Тем не менее Владимир Волков рекомендовал увеличить численность персонала, чтобы наряду со строительством жилья можно было приступать к благоустройству прилегающих территорий.