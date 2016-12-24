Экопарк на Моховой готовится принять посетителей

Хмурое субботнее утро началось для 350 сотрудников Администрации города, нескольких казенных учреждений и муниципальных предприятий на берегу живописной реки Инсар, в районе улицы Моховой. Здесь уже в предстоящий четверг, 17 августа, в 17.00 состоится торжественное открытие первого для Саранска экопарка, где будет представлена национальная кухня, организованы пункты проката гироскутеров и велосипедов, торговля квасом, шашлыком и мороженым, установлены батуты для детей. А в субботу несколько сотен человек собрались на его просторах для того, чтобы провести финальные работы по благоустройству. Люди во главе с градоначальником Петром Тултаевым, заряженные идеей вложить в создание этого парка частичку своего труда, дружно и позитивно приступили к делу. Природа поддержала это доброе начинание, озарив город солнечным светом.

Северо-восточная часть Саранска пока единственный микрорайон нашего города, где отсутствует парковая зона отдыха. Этот минус уже давно решено исправить. Для этих целей два года назад парк заложили на улице Ярославской. Есть планы по благоустройству зеленой зоны в районе улицы Т. Бибиной. Однако все эти проекты до своей финальной реализации требуют значительного времени. А парк на берегу реки Инсар, как оказалось, был забыт и заброшен, но практически готов к использованию. Стоило только приложить усилия, чтобы привести его в порядок.

«Зачастую мы ищем зоны отдыха за городом, а они рядом, под боком, на расстоянии вытянутой руки. Побывав здесь впервые, я был шокирован творившимся безобразием: территория заброшена, кругом горы мусора, гнилые деревья! - рассказал между делом историю создания парка Петр Тултаев. - А ведь когда-то эти березы высаживали комсомольцы и молодежь Саранска. Цель была поставлена - возродить этот парк. В первую очередь, еще в прошлом году муниципальные предприятия расчистили здесь бурьян, проредили растительность и облагородили побережье. Сейчас тут есть пешеходные дорожки и пляжная зона. Территория освещена и практически готова к посещению горожанами. В следующем сезоне завезем хороший песок на пляж, установим шезлонги. Это место станет центром притяжения для наших горожан!».

Около трех часов продолжался этот массовый субботник. Техника подвозила песок и землю, увозила собранный мусор. Люди кропотливо разравнивали грунт, подготавливая его для будущих газонов, очищали берег реки от мусора и остатков вырубленного бурьяна, заботливо выравнивали песчаную зону пляжа. Купаться в реке, конечно, пока нельзя, но и это дело времени. По словам градоначальника, рыба в Инсаре так и плещется, а значит, и вода становится чище. Кроме того, чтобы приблизить горожан к воде, есть задумка создать на реке лодочную станцию. Главное ведь грамотно организовать процесс отдыха!

Каждый посетитель этого парка сможет найти здесь себе место по душе. Кто-то придет посидеть в тени белоствольных берез, провести время с семьей, кто-то - на прогулку или пробежку по аккуратным дорожкам или, не выезжая за черту города, посетит экопарк, чтобы получить золотистый загар. По словам мэра, здесь обязательно будет организован прокат роликов и велосипедов, открыта торговля мороженым.

В завершение субботника Петр Тултаев поблагодарил всех его участников: «Всем спасибо за работу. На этой неделе благоустройство здесь завершится, и 17 августа мы ждем всех горожан на замечательном празднике в честь открытия экопарка на Моховой».