В Мордовии глава сельского поселения получила три года за мошенничество

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В Мордовии суд вынес приговор главе Примокшанского сельского поселения Ковылкинского района. Она признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает Следственный комитет.
Как было установлено в ходе судебного процесса, в 2015 году осужденная, являясь главой сельского поселения и используя свое служебное положение, совершила преступные действия по незаконному безвозмездному отчуждению в собственность местных жителей, в том числе находящихся с ней в родственных связях, пяти земельных участков из земель Примокшанского сельского поселения. Земли были предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. Действиями чиновницы Ковылкинскому району был причинен имущественный вред на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с лишением права занимать организационно-распорядительные, административно-хозяйственные должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 3 года.
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