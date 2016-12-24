В Мордовии 44-летня женщина влетела на скутере под большегруз

Репортер

В Мордовии в результате столкновения скутера и фуры «Скания» погибла 44-летняя женщина. Об этом сообщили в ГИБДД по РМ.

Как стало известно «ВС», авария произошла днем 15 августа на дороге Потьма – Барашево. 44-летняя женщина, находившаяся за рулем скутера, выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшей в противоположном направлении фурой. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас по данному факту проводится проверка. 

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