В Мордовии 44-летня женщина влетела на скутере под большегруз

В Мордовии в результате столкновения скутера и фуры «Скания» погибла 44-летняя женщина. Об этом сообщили в ГИБДД по РМ.

Как стало известно «ВС», авария произошла днем 15 августа на дороге Потьма – Барашево. 44-летняя женщина, находившаяся за рулем скутера, выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшей в противоположном направлении фурой. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас по данному факту проводится проверка.