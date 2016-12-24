Задушенным по неосторожности оказался артист ансамбля «Разгуляй»

Репортер

Стали известный подробности трагического происшествия, произошедшего в Октябрьском районе Саранска утром 13 августа. Напомним, в результате дружеского борцовского поединка оказался задушенным один из его участников.

Как поясняют в СКР, утром 13 августа подозреваемый и 36-летний мужчина находились в квартире у общего знакомого в квартире в Октябрьском районе столицы Мордовии. Без наличия кого-либо конфликта они решили  побороться, чтобы выяснить, кто из них сильнее. В ходе борьбы подозреваемый сжал шею потерпевшего руками, применив удушающий прием. В результате пострадавший скончался на месте происшествия от механической асфиксии.

Как стало известно «ВС», погибшим оказался солист ансамбля «Разгуляй» Дмитрий Зобнин. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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