Задушенным по неосторожности оказался артист ансамбля «Разгуляй»

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На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
Стали известный подробности трагического происшествия, произошедшего в Октябрьском районе Саранска утром 13 августа. Напомним, в результате дружеского борцовского поединка оказался задушенным один из его участников.
Как поясняют в СКР, утром 13 августа подозреваемый и 36-летний мужчина находились в квартире у общего знакомого в квартире в Октябрьском районе столицы Мордовии. Без наличия кого-либо конфликта они решили побороться, чтобы выяснить, кто из них сильнее. В ходе борьбы подозреваемый сжал шею потерпевшего руками, применив удушающий прием. В результате пострадавший скончался на месте происшествия от механической асфиксии.
Как стало известно «ВС», погибшим оказался солист ансамбля «Разгуляй» Дмитрий Зобнин. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
Житель Чамзинского районаобвиняется в надругательстве над 12-летней школьницей
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...