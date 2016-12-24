Улицу Т. Бибиной делают по новым технологиям

О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна в первую очередь ужасными дорогами. Даже не все таксисты соглашались ехать на вызов, услышав, что им необходимо добраться до улицы Т. Бибиной. И вот пришло время перемен - время реконструкции дороги. О том, какой она будет, рассказал глава Дирекции жилищного хозяйства и благоустройства Саранска Игорь Бутяйкин.

Все делается для удобства жителей!

- Сейчас улица Т. Бибиной вся раскопана, кругом горы песка, трубы и полная разруха, сложно передвигаться и на машине, и пешком. Наверняка люди часто жалуются на эти неудобства?

- Нет! Мне кажется, все всё понимают. Жители так устали от этой плохой дороги, которая, наверное, никогда не ремонтировалась, что спокойно относятся к этим временным неудобствам. Мы ожидали жалоб на то, что работы ведутся круглосуточно, мешают спать, но и к этому люди относятся спокойно.

- А какие работы ведутся по ночам?

- Те же, что и днем. Например, сейчас засыпаем песком. В одну смену на этом объекте работает 65 единиц техники! Причем работы выполняет местный подрядчик - МДС, вообще эта организация делает много работ в Саранске, спасибо им за это. Если необходимо решить какие-то спорные вопросы, мы также выезжаем в любое время суток, на каждом таком совещании присутствует и мэр города Петр Тултаев. Один раз собрались, чтобы решить вопрос, в половине первого ночи. К слову, Глава Саранска ежедневно проводит там планерки в 7.30 и в 17.00, в том числе и в выходные. На одном таком совещании было принято решение сделать дублер дороги, чтобы автомобилисты могли доехать до своего дома. Уже на следующий день по дублирующей грунтовой дороге ездили машины! Все делается для удобства жителей.

- Но первоначально планировалось, что работы по расширению дороги начнутся в мае, а в итоге активная работа началась только в июле. С чем это связано?

- Дорога на этом участке очень сложная, проект делали долго, потом приступить к работе не могли из-за дождливой погоды в июне. Однако сроки работ никто не менял: наша цель - закончить к 1 сентября.

- Успеете все сделать? Работы ведь много…

- Мы постараемся все выполнить в срок. Еще раз скажу - работы ведутся активно в круглосуточном режиме. Улица Т. Бибиной имеет протяженность 1342 метра (от ул. Косарева до проспекта 70 лет Октября), сейчас уже 560 метров прошли, выбрали грунт, 360 метров засыпано песком, идет засыпка щебенкой. Будем стараться сделать хотя бы полотно к намеченной дате. Конечно, были большие задержки из-за погодных условий. Других же факторов, задерживающих работу, нет.

Дорожный пирог на ул. Т. Бибиной

- Какой будет новая дорога?

- Дорога станет в два раза шире - четырехполосной. Проектом предусмотрены парковочные места, остановочные павильоны, пешеходные переходы. На перекрестках - со стороны ул. Косарева и проспекта 70 лет Октября - установят светофоры. Не забыли и о пешеходах. С одной стороны дороги расположится велосипедная дорожка с асфальтовым покрытием шириной 3,5 метра. Зона будет разделена разметкой на две половинки - одна для велосипедистов, вторая - для пешеходов, установят и специальный знак. С другой стороны трассы тротуар будет не такой широкий - 2,5 м. Пешеходную зону сделают удобной для людей - расставят скамейки, урны, сделают освещение. По всей длине дороги поставят турникеты. Стоимость проекта - примерно 280 миллионов рублей, направляемых из местного бюджета.

- Насколько известно, реконструкция дороги по ул. Т. Бибиной идет по новым технологиям, в частности, при укладке песка и щебня используется специальная белая материя. Для чего это нужно?

- Улицу Т. Бибиной мы делаем по новым технологиям одной из первых. Белая материя - это геотекстиль, он выдерживает определенную нагрузку. Материал прочный, он не даёт смешиваться пластам гравийно-песчаного основания, повышая его стабильность. Кроме того, это полотно позволяет более равномерно распределять локальные нагрузки, ложащиеся на покрытие. На ул. Т. Бибиной слабые грунты, поэтому мы укладываем полотно, чтобы сделать так называемый дорожный пирог. Геотекстиль нужен, чтобы дорога не проседала, держалась. Таких слоев будет два - в самом низу и поверх песка. Поскольку полотна такой большой ширины нет, мы кладем его в несколько рядов. Многие видели, как практически новая дорога через некоторое время оседает, проваливается, образуются колеи. Чтобы этого не допустить, и используется геотекстиль.

- Весной, когда сходит снег, в этом районе всегда много воды. Справится ли новая дорога с бурными потоками?

- Конечно! Сейчас там ливневая канализация, которой раньше не было, причем специалисты все запроектировали с учетом современных норм и требований.

- В ходе работ были срублены деревья, не всем это понравилось…

- Мы срубили только те деревья, что были в плохом состоянии. Убрали наклоненные, треснутые, больные деревья. На некоторые из них люди сами жаловались. Понимаю, что не все довольны тем, что деревья срубили. Согласен, зеленые насаждения нужны, но многим людям необходима хорошая дорога, по которой ходил бы общественный транспорт. Что важнее?.. К тому же после завершения всех работ будем на этой территории высаживать новые деревья. Уже этой осенью в микрорайоне будет разбит парк.

Жители часто интересуются, какой транспорт будет ходить по ул. Т. Бибиной. Сейчас на этот вопрос нельзя ответить точно, поскольку он еще находится в разработке. Могу сказать, что здесь будут работать как коммерческие перевозчики, так и муниципальный транспорт. Последний особенно важен для людей, имеющих льготы на проезд.

- Скажите, в чем особенности реконструкции этой проблемной дороги?

- Одно дело прокладывать дорогу с нуля - и совсем другое, когда ее нужно реконструировать и расширять. С нуля это делать проще, чем переделывать старую дорогу. Именно это работу и усложняет. Сейчас же мы можем только удивляться тому, как раньше делали эту дорогу - асфальт был положен сразу на землю!

На ул. Т. Бибиной очень много коммуникаций: кабели фирмы «Ватт», «Ростелекома», теплотрасса, водопровод, канализация. Нам пришлось все это переносить, чтобы приступить к работе. Дорога преподносит немало сюрпризов, например, недавно мы натолкнулись на сети, которые даже не были нанесены ни на какие карты! Подобные «открытия» влияют на время работы, ведь сначала нужно определить, чья это сеть, а потом решить - переносить ее или ставить футляр.

Дорожные планы

- Понятно, что реконструкция ул. Т. Бибиной - одна из основных дорожных задач этого года. Но все же какие еще дороги планируется отремонтировать в этом году?

- В плохом состоянии находится дорога по ул. Сущинского. Она также значится в планах на ремонт на 2017 год. Имеются даже деньги на ремонт этой дороги, но возникла проблема с отсутствием подрядчиков. В рамках подготовки к чемпионату миру по футболу большая нагрузка легла именно на дорожных рабочих. В планах также стоит ремонт дорог по ул. Строительной и М. Расковой. Эти улицы уже выставлены на тендер, но и тут подрядчиков пока нет! Можно было, наверное, пригласить подрядчиков из соседних регионов, но в той же Пензе к чемпионату мира также ремонтируют большое количество дорог, Нижний Новгород и сам примет матчи футбольного первенства.

Тем не менее хочу отметить, как много уже сделано дорог в Саранске. Если брать Октябрьский район - это ул. Косарева, Севастопольская, Северо-восточное шоссе. Кстати, там сейчас продолжаются работы по установке ливневки, чтобы дорога через полгода не вышла из строя. К осени все будет сделано.

3D-проект улицы Т. Бибиной см. в нашей группе ВКонтакте: https://vk.com/v.saransk

Людмила АНЮТИНА