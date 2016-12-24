Житель Саранска задушил приятеля по дружбе

Репортер

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Саранска. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как поясняют в СКР, утром 13 августа подозреваемый и 36-летний мужчина находились в квартире у общего знакомого в Октябрьском районе Саранска. Без наличия кого-либо конфликта они решили  побороться, чтобы выяснить, кто из них сильнее. В ходе борьбы подозреваемый сжал шею потерпевшего руками, применив удушающий прием. В результате пострадавший скончался на месте происшествия от механической асфиксии.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы

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