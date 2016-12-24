Житель Саранска задушил приятеля по дружбе

В республике ещё более сотни населённых пунктов обеспечат оптоволоконной связью
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Саранска. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
Как поясняют в СКР, утром 13 августа подозреваемый и 36-летний мужчина находились в квартире у общего знакомого в Октябрьском районе Саранска. Без наличия кого-либо конфликта они решили побороться, чтобы выяснить, кто из них сильнее. В ходе борьбы подозреваемый сжал шею потерпевшего руками, применив удушающий прием. В результате пострадавший скончался на месте происшествия от механической асфиксии.
В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы
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