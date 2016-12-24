Сотрудника мордовской колонии будут судить за взятки

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Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-10 УФСИН России по РМ. Он обвиняется в получении взяток.
Как было установлено в ходе следствия, с декабря 2015 по июнь 2016 года обвиняемый, работая в занимаемой должности, в нарушение требований уголовно-исполнительного законодательства за денежное вознаграждение неоднократно передавал осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии особого режима, мобильные телефоны, запрещенные к использованию. В результате за взятки в размере около 80 тысяч рублей на территорию учреждения он пронес порядка 40 мобильных телефонов. В рамках расследования в ходе анализа предоставленной банками информации по движению денежных средств по картам был установлен факт перевода денежных средств, предназначавшихся сотруднику исправительного учреждения.
Как подчеркивают в СКР, факты противоправных деяний были выявлены и задокументированы в ходе оперативных мероприятий сотрудниками МВД и УФСИН по региону. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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