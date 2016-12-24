Изнасиловал и выбросил с 7-го этажа?

Репортер

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту гибели 20-летней жительницы республики по статье «Изнасилование, повлекшее иные тяжкие последствия», а также «Насильственные действия сексуального характера». Напомним, утром в минувшее воскресенье девушка выпала с балкона квартиры, расположенной на 7 этаже в доме № 1 по улице Веселовского. Спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.

Как выяснилось, в тот день погибшая гостила у 23-летнего молодого человека. В настоящее время парень задержан, с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. 

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мотива и обстоятельств произошедшего. Как подчеркивают в СКР, в настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы. 

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