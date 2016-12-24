В Саранске молодая девушка погибла, выпав с балкона

Сегодня утром в Саранске погибла молодая девушка. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Как уточняется, трагедия произошла на Светотехстрое.

Из окна дома по улице Веселовского выпала молодая жительница Саранска. К месту трагедии оперативно прибыли кареты «скорой помощи», однако спасти жизнь пострадавшей не удалось. По информации соцсетей, девушка скончалась по дороге в больницу.

Точные причины трагедии пока неизвестны. Однако некоторые пользователи утверждают, что имело место убийство. По одной из версий, девушку сначала изнасиловали, а затем выбросили из окна.