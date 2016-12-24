Помощник прокурора насмерть сбил человека

34-летний помощник прокурора Ленинского района Василий Вавилов сбил 58-летнего жителя Мордовии Ивана Ежикова. Прокурор ехал на кроссовере «Вольво-ХС60», не заметил шедшего по краю проезжей части человека и совершил на него смертельный наезд. По факту ДТП Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Авария с участием помощника прокурора произошла 21 июля около 22 часов на 11 км трассы Саранск - Рузаевка. Вечером Иван Ежиков, трудившийся строителем, возвращался с работы из Саранска в село Полянки. Общественный транспорт вечером до села не ходит, поэтому мужчина шел пешком. По одной информации, он шел по краю проезжей части в попутном направлении, по другим данным - по обочине. Василий Вавилов на «Вольво-ХС60» поздно заметил пешехода. От страшного удара Иван Ежиков отлетел на несколько метров. Он получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую, и в тяжелом состоянии был госпитализирован в ближайшую больницу, где некоторое время находился в коме, а потом скончался.

Известно, что после ДТП Василий Вавилов прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв. Сам помощник прокурора от каких-либо комментариев по поводу ДТП отказывается, говорит лишь, что правил дорожного движения не нарушал. До перевода в Саранск Василий Вавилов работал заместителем прокурора в Дубенском районе.

Как сообщили в СКР по РМ, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Информация о ДТП с участием помощника прокурора появилась в группе «Доска позора» в социальной сети. Разместили ее родственники Ивана Ежикова. Вот что они написали: «Помогите в поиске свидетелей! В пятницу 21 июля примерно в 22.15-22.30 на трассе Саранск - Рузаевка был сбит человек. За рулём автомобиля находился помощник прокурора Ленинского района! Когда мы обратились в полицию с просьбой показать видеорегистратор с записями, нам ответили, что в данный момент не могут его показать, т.к. на их ноутбуке чужая флешка не просматривается. Мы сообщили сотрудникам полиции, что у нас есть свидетель по этому делу, в ответ никакой реакции. Мы поехали домой, когда нам позвонил полицейский и сказал, что можно приехать и посмотреть видеозапись. На видеозаписи четко видно, как наезд происходит на обочине дороги, что подтверждает виновность водителя «Вольво» в ДТП. Убедительная просьба тем, кто проезжал мимо, возможно, у кого-то был видеорегистратор, и вообще кто что-либо видел, отзовитесь! Человек лежит в коме, дальнейшая его судьба не известна! (информация была написана на странице в социальной сети в тот момент, когда пострадавший был еще жив. - прим. ред.). Нужно добиться справедливости, ведь на его месте мог оказаться каждый из нас!».

- Сбитый человек лежал в деревьях, - написала в комментариях Юлия Стяжкина. - Далеко от обочины. На аварийках стоял, по-моему, белый внедорожник без номеров. Странно, что без номеров. Хотя полиция ещё не приехала. Значит, человек осведомлённый! А видео просто смонтируют. И ещё беднягу виноватым оставят.

- Ехал в Рузаевку, на дороге стоял белый внедорожник, номера были, но не обратил на них внимания. Через 15 минут ехал назад, внедорожник стоял, но уже без номеров. Рядом стояли ДПС и машин 5-6, - написал еще один пользователь.