Проход в СИЗО по биометрическим параметрам

В следственном изоляторе № 1 в Саранске установлен новый программно-аппаратный комплекс, предназначенный для контроля и управления доступом с применением средств идентификации личности по биометрическим параметрам.

Комплекс установлен на контрольно-пропускном пункте, а также на сборном отделении. Он отображает информацию о сотрудниках, посетителях и спецконтингенте. В биометрической системе распознавания личности применяются алгоритмы, исключающие несанкционированный выход подозреваемых, обвиняемых и осужденных с территории следственного изолятора через контрольно-пропускной пункт.

Автоматическая запись биометрических параметров осуществляется в отношении посетителей изолятора в момент прохода через контрольно-пропускной пункт учреждения. Посетителю вручается разовая идентификационная карта с данными. В момент выхода из следственного изолятора биометрические параметры посетителя сверяются с ранее записанными. Проход разрешается только в случае полного совпадения биометрических данных.

Идентификация личности по биометрическим параметрам проводится для исключения подмены подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе, при пересечении ими контрольно-пропускного пункта.