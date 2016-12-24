Штрафное видео

До недавнего времени в Саранске нарушения ПДД, связанные с парковкой автомобилей, фиксировались только сотрудниками госавтоинспекции. Отныне же подобные вольности автовладельцев в столице Мордовии будет распознавать и автоматический комплекс «Паркон». Этот комплекс устанавливается в автомобиль и фиксирует в автоматическом режиме номера нарушителей. На выявление подобных нарушений уже заключен контракт между ГКУ РМ «Служба заказчика» и ООО «Центр безопасности», и с августа излишне самонадеянным автомобилистам уже будут приходить соответствующие «письма счастья».

«Паркон» - это технология автоматического контроля соблюдения правил парковки и других положений ПДД. В ее основе - видеомодуль, установленный в обычном автомобиле без каких-либо специальных опознавательных знаков (при этом владельцы «Паркона» обещают периодически менять машину), а также рабочая станция, на которой выполняется обработка видео и передается информация на центральный пост. «Парконы» уже эффективно функционируют во многих крупных городах.

Среди нарушений, которые фиксирует система «Паркон», есть и весьма популярные:

- остановка или стоянка на проезжей части, где парковка запрещена дорожными знаками или дорожной разметкой (в том числе на дорогах с односторонним движением);

- остановка или стоянка на тротуаре;

- расположение на парковке запрещенным способом (например, постановка не параллельно краю проезжей части или во втором ряду на проезжей части);

- остановка или стоянка на пешеходном переходе;

- остановка или стоянка на остановках или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств;

- размещение транспортных средств на газонах, территории парков, садов, скверов, детских и спортивных площадках.

«Паркон» представляет собой моноблочный прибор, который устанавливается на передней панели патрульного автомобиля с помощью специального кронштейна и подключается к бортовой сети автомобиля. Прибор оборудован двумя телекамерами: широкоугольной - для записи дорожных знаков и дорожной обстановки, и длиннофокусной - для распознавания номеров. Прибор также имеет встроенную светодиодную подсветку с регулировкой уровня яркости для возможности работы в темное время суток. На лицевой панели расположены сенсорный ЖК-дисплей, кнопки управления и слот для SD-карты, на которую производится запись видео.

С помощью навигационного модуля (ГЛОНАСС/GPS) осуществляются непрерывная привязка видеоматериалов к географическим координатам и автоматическая коррекция системного времени и даты. Навигационный модуль подключается посредством Bluetooth, имеет внешнюю антенну и специально разработан для устойчивого определения координат даже в условиях плотной городской застройки.

Перед началом работы «Паркона» создается список участков дорог с запрещенной стоянкой или остановкой для последующей автоматизированной обработки зафиксированных нарушений правил парковки. Для этого патрульный автомобиль с прибором и навигационным модулем проезжает по установленным маршрутам и производит видеозапись участков, которые планируется контролировать. Далее видеоматериалы загружаются на рабочую станцию для разметки этих участков. С помощью той же рабочей станции в память измерителей загружают список дорог с привязанными географическими координатами. Система разметки участков обеспечивает указание адреса места нарушения с точностью до дома.

Для выявления нарушителей патрульный автомобиль с включенным прибором и модулем навигации курсирует по утвержденному маршруту. Процесс патрулирования каждого участка повторяется с интервалом не менее 5 минут. По правилам остановка под знаком «стоянка запрещена» разрешается на 5 минут, так что спустя некоторое время оснащенный «Парконом» автомобиль еще раз проезжает по улице и повторно снимает припаркованные автомобили. В итоге в памяти у «Паркона» остаются только те машины, которые были замечены дважды.

После завершения патрулирования записанные видеоматериалы переносят на рабочую станцию, на которой автоматически распознаются номерные знаки и выявляются автомобили-нарушители, находившиеся на контролируемом участке дольше разрешенного времени.

Применение единой базы и комплексная обработка данных со всех приборов исключают возможность вынесения многократных штрафов за одно правонарушение. Доказательством же нарушения служат две фотографии автомашины и зафиксированное время, в течение которого автомобиль был припаркован в запрещенном месте. Работа комплекса и обработка информации производятся автоматически, без вмешательства оператора. Человеческий фактор здесь сводится к включению и выключению прибора, обеспечению процесса патрулирования и передачи зафиксированных видеоматериалов на рабочую станцию.

Сформированная база нарушителей автоматически передается в Центр обработки данных, где осуществляются автоматизированная подготовка и печать постановлений по делу об административном правонарушении. На рабочей станции дополнительно формируется список всех автомобилей, зафиксированных во время патрулирования. Эти данные могут быть использованы, например, для проверки по различным базам розыска.